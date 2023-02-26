Psikolojik tadilat dönemi! Depremin ikincil travmayı atlatmak için...
Büyük deprem, bölge insanında maddi, manevi büyük yaralar açtı. Devlet, sivil toplum ve tek tek vatandaşlarımız bu yaraları sarmak için seferber oldu. Ama bir de, depremi bizzat yaşamayan çoğunluğun hissettiği bir durum var. Psikoloji buna ikinci dereceden travma ya da 'ikincil travma' diyor Afeti bizzat yaşamayan da, aşırı empati duygusuyla konuyu sürekli takip ettiği için, depremzedelerle aynı travma belirtilerini gösteriyor. Uykusuzluk, çalışma ve yaşama isteksizliği, anlamsızlık duygusu, kararsızlık... Psikoloji uzmanları, "Bir an önce bu olumsuz duygulardan sıyrılmamız gerekiyor" diyor ve ekliyorlar: "Kendimiz iyi olamazsak bize ihtiyaç duyanlara da faydamız olmaz. Gerekirse uzman desteği alın. Boş bardaktan su dökülmez. Üretmeye, çalışmaya devam edin. İyi hissetmeyen iyi hissetiremez!"
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:16
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:32