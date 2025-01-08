Roza Galeri Roza Sağlık Sabahları tükettiğinizde kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane tüketmek tıkalı bağırsakları anında açıyor...

Sabahları tükettiğinizde kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tane tüketmek tıkalı bağırsakları anında açıyor...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen yaygın bir durumdur. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya zorlaşması sonucu ortaya çıkar ve birçok kişinin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir rahatsızlıktır. Bazı bireylerde ise bu durum kronik hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterse de, haftada üç kezden az dışkılama ve zorluk yaşama, kabızlık belirtileri arasında yer alır. Her ne kadar ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmese de kabızlık, günlük aktivitelerde aksamalara neden olabilir. Ancak, önereceğimiz bu besinle kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.