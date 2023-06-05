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Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Saçların uzamasını ve onarımını kolaylaştıran yağ asitleri; vitaminler ve mineraller yönünden zengin olması sayesinde yoğun saç dökülmesini de engelleyebilme kapasitesine sahiptir. Son günlerde bir yağ türü ise; bu noktada özellikle öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:48
Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Saç dökülmesi, 70 yaşına kadar erkeklerin yaklaşık yüzde 70'ini ve kadınların yüzde 40'ını etkileyen yaygın bir sorundur.

Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Günde 50 ila 100 saç telinin dökülmesi normaldir ancak bundan fazlası fark edilebilir.

Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Bazı saç dökülmeleri geçici olabilir ve hastalık, stres, kilo kaybı ve kanser tedavisi gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Erkek ve kadın tipi kellik gibi diğer durumlarda ise kalıcı olabilir. Saç dökülmesinin nedeni elimizde olmayabilirken, potansiyel olarak yavaşlatmanın ve hatta olmasını önlemenin yolları vardır.

Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Biberiye yağının kullanımı genellikle saç büyümesini artırmanın bir yolu olarak belirtilmiştir.

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