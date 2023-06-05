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Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık
Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık
Saçların uzamasını ve onarımını kolaylaştıran yağ asitleri; vitaminler ve mineraller yönünden zengin olması sayesinde yoğun saç dökülmesini de engelleyebilme kapasitesine sahiptir. Son günlerde bir yağ türü ise; bu noktada özellikle öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:48