Roza Galeri Roza Sağlık Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Saç dökülmesi sorununu kökten çözecek! Haftada üç gün saç diplerine uygulayın: Ne kellik kalacak ne açıklık

Saçların uzamasını ve onarımını kolaylaştıran yağ asitleri; vitaminler ve mineraller yönünden zengin olması sayesinde yoğun saç dökülmesini de engelleyebilme kapasitesine sahiptir. Son günlerde bir yağ türü ise; bu noktada özellikle öne çıkıyor.