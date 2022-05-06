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Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesi genellikle stres ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan, insan psikolojisini derinden etkileyen ciddi bir problemdir. Vitamin eksikliği ve yetersiz beslenme de saç dökülmesine neden olan sorunların başında gelir. Saçlar, çevresel etmenlere ve beslenme düzenine bağlı olarak zamanla güçsüzleşir ve dökülür. Normal olan, dökülen saçların yerine yeni saçların çıkmasıdır. Saç dökülmesi problemi, zayıflayıp dökülen saçların yerine yeni saç çıkmaması durumunda başlar. Uzmanların açıklamalarına göre, saç dökülmesiyle başa çıkabilmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekir. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte saç dökülmesini durdurarak yeni saç oluşumunu destekleyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:25
Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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