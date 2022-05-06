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Saç dökülmesini durduruyor! Yeni saç çıkaran süper besin...

Saç dökülmesi genellikle stres ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan, insan psikolojisini derinden etkileyen ciddi bir problemdir. Vitamin eksikliği ve yetersiz beslenme de saç dökülmesine neden olan sorunların başında gelir. Saçlar, çevresel etmenlere ve beslenme düzenine bağlı olarak zamanla güçsüzleşir ve dökülür. Normal olan, dökülen saçların yerine yeni saçların çıkmasıdır. Saç dökülmesi problemi, zayıflayıp dökülen saçların yerine yeni saç çıkmaması durumunda başlar. Uzmanların açıklamalarına göre, saç dökülmesiyle başa çıkabilmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekir. Peki, hangi besinler saç dökülmesini durduruyor? İşte saç dökülmesini durdurarak yeni saç oluşumunu destekleyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:25