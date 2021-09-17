Sadece bir avuç! Kalbinizi yenilerken aynı zamanda damarları açan besin

Gevrek bir atıştırmalık ararken, kaju fıstığı neredeyse her zaman harika bir seçenek olarak hizmet eder. Kaju, Güney Amerika ve Karayipler'e özgüdür, ancak dünyanın her yerinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kaju yemek sadece açlık krizlerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınızı iyileştirmeye de yardımcı olabilir.
Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.
Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.
Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.
Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.
Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" diyor.