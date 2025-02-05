Roza Galeri Roza Sağlık Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Son dönemde artan grip vakalarının ardından, "sarı serum" veya "atom serum" olarak bilinen uygulamaların sonucunda peş peşe ölümler meydana geldi. Son vefat haberi ise İstanbul'dan geldi. Ataşehir'de evde yapılan sarı serum uygulaması sonrası fenalaşan Harun Bayramoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Sarı serum faciası can almaya devam ediyor... Uzmanlar, bu ölümler sonrası endişelerini dile getirerek vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Esra Demir ve Diyetisyen Ersin Özdemir, sarı serumun hangi koşullar altında tehlikeli olabileceğine ve kimlerin risk altında olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

DUYGU AKSOY DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:58
Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Sarı serum faciası sürüyor… Son kurbanı İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu oldu. Art arda gelen ölümler sonrası halk arasında endişe oluştu. "Hızlı bir şekilde iyileşmek adına sağlığınızı riske atmayın" diyen Doç. Dr. Esra Demir, bilinçsiz bir şekilde uygulanan sarı serumların insanı nasıl ölüme sürüklediğini anlattı. Sarı serumlardaki vitaminin cinsi çok önemli diyen Diyetisyen Ersin Özdemir, evde bu uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerektiğinin altını çizdi…

Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Konu hakkında konuşan Diyetisyen Ersin Özdemir, "Sarı serumlar popüler hale gelmeye başladı. Gereksiz kullanıldığında tehlikeli hale gelebiliyor. Nedir bu tehlikeli haller? Bir, O kişi sizin evinize gelene kadar nelere maruz kaldı, toplu taşıma kullandıysa hangi bakterilere maruz kaldı? Yoksa bu serumu takacak kişi ne kadar sağlıklı, bulaşıcı hastalık mı taşıyor? Bunları ne yazık ki bilemiyoruz" dedi.

Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

"BU FORMU SAĞLIKLI BULMUYORUM"

Sarı serumdaki vitaminin cinsinin de çok önemli olduğunu söyleyen Özdemir, "Piyasada evde serum takanların çoğu B12'nin Siyanokobalamin formunu takıyor. Aslında bir tür siyanür takıyor ve bu formu sağlıklı bulmuyorum. Bazı serumlar da bu vitamin türüne karşı çok hassastır" şeklinde konuştu.

Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

ANAFLAKTİK ŞOKTA MÜDAHALE ÇOK KRİTİK

Serumların içeriğine çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen, "Hem ağır hem anaflaktik şok riskini ortaya çıkartır bu siyanokobalamin. Anaflaktik şok ortaya çıkınca sadece 6, 7 dakika vaktiniz var. 6 dakikada bir insanın hastaneye yetiştirilmesi, müdahale edilmesi hele ki büyük şehirlerde mümkün değil" diyerek uyarıda bulundu.

Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

SADECE HASTANE ORTAMINDA GEREKLİ DURUMLARDA YAPILMALI

Diyetisyen Özdemir, "Müdahaleyi yapan insanların steril çalışması lazım. Hastane ortamında bu kolaylıkla sağlanabilir ancak evde çok zordur. Bu işler eğer yapılıyorsa sadece hastane ortamında uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ihtiyacınız olmadan da bu tür işlemlere başvurulmasını onaylamıyorum" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA