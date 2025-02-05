Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Son dönemde artan grip vakalarının ardından, "sarı serum" veya "atom serum" olarak bilinen uygulamaların sonucunda peş peşe ölümler meydana geldi. Son vefat haberi ise İstanbul'dan geldi. Ataşehir'de evde yapılan sarı serum uygulaması sonrası fenalaşan Harun Bayramoğlu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Sarı serum faciası can almaya devam ediyor... Uzmanlar, bu ölümler sonrası endişelerini dile getirerek vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Esra Demir ve Diyetisyen Ersin Özdemir, sarı serumun hangi koşullar altında tehlikeli olabileceğine ve kimlerin risk altında olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu.