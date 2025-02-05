Sarı serum yine can aldı! Uzman isimlerden korkutan uyarı: Bu şartlar altında ölüme götürüyor!

Konu hakkında konuşan Diyetisyen Ersin Özdemir, "Sarı serumlar popüler hale gelmeye başladı. Gereksiz kullanıldığında tehlikeli hale gelebiliyor. Nedir bu tehlikeli haller? Bir, O kişi sizin evinize gelene kadar nelere maruz kaldı, toplu taşıma kullandıysa hangi bakterilere maruz kaldı? Yoksa bu serumu takacak kişi ne kadar sağlıklı, bulaşıcı hastalık mı taşıyor? Bunları ne yazık ki bilemiyoruz" dedi.