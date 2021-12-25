Sedef hastaları dikkat! İşte cildinizi iyileştiren mucize diyet

Sedef hastalığı, deri, tırnak ve eklemlerin etkilendiği, beyaz veya gümüş pullarla kaplı kırmızı plakların görüldüğü, ataklar ve remisyonlarla seyreden kronik inflamatuvar bir cilt rahatsızlığıdır. Lezyonların sedefi renginden dolayı halk arasında sedef hastalığı olarak bilinmektedir. Her yaşta görülebilen bu hastalık genellikle 16- 22 ve 57-60 yaşları arasında iki defa belirgin pik yapmaktadır. Günümüzde sedef hastalığından genetik yatkınlık sorumlu tutulsa da çevresel faktörlerin hastalık gelişimi ve aktivitesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalığın gelişimine katkı sağlayan faktörlere bakalım.

TRAVMA: Travmanın gerçekleştiği durumlarda yeni psöriatrik plakların gelişmesi Koebner fenomeni olarak tanımlanmaktadır. Her 100 hastanın 25'inde travma görülür. Yanık, enjeksiyon, sürtme, kaşıma vb. travmalar ile ortalama 2-6 hafta içinde yeni lezyonlar gelişebilmektedir.

ENFEKSİYONLAR: Özellikle streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları ve diş apseleri sedef hastalığının gelişimine ve semptomların alevlenmesine neden olmaktadır.

STRES: Psikolojik stres sedef hastalığının ilk defa gelişimini ve de hastalık seyrindeki atakları tetikleyebilir. Yüksek stres düzeyine sahip hastaların semptomlarının daha şiddetli olduğu görülmektedir. Ayrıca stres tedavi sürecini de olumsuz etkilemekte.