Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın sağlığımız üzerindeki etkilerini kaleme aldığı son yazısında, doğru seçim yapıldığında bu serinletici lezzetten korkmamamız gerektiğini vurguluyor. Gerçek sütle üretilen geleneksel dondurmalar ile katkı maddesi dolu paketli ürünler arasındaki kritik farklara dikkat çeken Müftüoğlu, sağlıklı tüketim için rehber niteliğinde bilgiler sunuyor. İşte Osman Hoca'nın kaleminden, dondurmaya bakış açınızı değiştirecek o önemli değerlendirme: