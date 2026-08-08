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Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın sağlığımız üzerindeki etkilerini kaleme aldığı son yazısında, doğru seçim yapıldığında bu serinletici lezzetten korkmamamız gerektiğini vurguluyor. Gerçek sütle üretilen geleneksel dondurmalar ile katkı maddesi dolu paketli ürünler arasındaki kritik farklara dikkat çeken Müftüoğlu, sağlıklı tüketim için rehber niteliğinde bilgiler sunuyor. İşte Osman Hoca'nın kaleminden, dondurmaya bakış açınızı değiştirecek o önemli değerlendirme:

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 08.08.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 11:12
Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, gerçekten sağlığın düşmanı mı? Yoksa suçlu sandığımız kadar suçlu değil mi? Bilim, cevabın dondurmanın kendisinde değil; nasıl üretildiğinde saklı olduğunu söylüyor.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Yıllardır "Dondurma kalbi bozar, kilo aldırır" denildi. Oysa son yıllarda yayımlanan bazı çalışmalar, gerçek sütle hazırlanan dondurmaların beklenenden daha masum olabileceğini düşündürüyor. Bunun nedeni "süt matrisi" olarak adlandırılan biyolojik yapı.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Sütün içindeki kalsiyum, biyoaktif proteinler ve süt yağı globül membranı (MFGM), doymuş yağın vücutta oluşturduğu etkileri bir miktar dengeleyebiliyor. Ayrıca kalsiyumun bağırsakta yağ emilimini azaltabileceği de gösteriliyor.
Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var.

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Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

HER DONDURMA AYNI DEĞİL
Bugün market raflarında gördüğümüz paketli dondurmaların önemli bir kısmı, klasik anlamda sütlü dondurma olmaktan oldukça uzak.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Bazılarında süt yağı yerine palm yağı kullanılıyor. Yüksek fruktozlu mısır şurubu veya glikoz şurubu ekleniyor. Kıvam artırıcılar, emülgatörler, yapay aroma ve renklendiriciler de uzun içerik listesine ekleniyor.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

İşte asıl sorun burada başlıyor.
Bu tür ultra işlenmiş dondurmaların sık tüketimi;
● LDL kolesterol ve ApoB düzeylerini artırabilir.
● Trigliserid yüksekliğine katkıda bulunabilir.
● Karaciğer yağlanmasını kolaylaştırabilir.
● Kan şekeri kontrolünü bozabilir.
● Bağırsak mikrobiyotasını ve bağırsak bariyerini olumsuz etkileyebilir.
● Kilo artışı ve kardiyometabolik hastalık riskini yükseltebilir.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Yani riskin kaynağı çoğu zaman dondurma değil, dondurmanın içine eklenen ultra işlenmiş içeriklerdir.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

EN İYİ TERCİH HANGİSİ?
En iyi seçenek, gerçek süt ve kaymakla hazırlanmış, kısa içerik listesine sahip artisan dondurmalar veya ev yapımı yoğurtlu-meyveli dondurmalardır.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Yoğurt, kefir, taze meyve ve kuruyemişlerle hazırlanan ev yapımı dondurmalar hem daha az katkı maddesi içerir hem de daha yüksek besin değerine sahiptir.

Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

OSMAN HOCA TAVSİYESİ
Dondurmadan korkmayın.
Paketli, ultra işlenmiş dondurmalardan korkun.
Etiketi uzadıkça risk de uzar.
İçindekiler listesinde palm yağı, glikoz-fruktoz şurubu, çok sayıda emülgatör ve yapay aroma varsa o ürünü masum bir sütlü tatlı olarak görmeyin.
Gerçek sütle hazırlanmış kaliteli bir dondurma ise, porsiyon kontrolüne dikkat edildiği sürece sağlıklı beslenmenin içinde zaman zaman keyifle yer alabilir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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