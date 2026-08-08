Serinlerken karaciğerinizi bitirmeyin! Paketleri dondurmaların ardındaki o detaya dikkat

Sütün içindeki kalsiyum, biyoaktif proteinler ve süt yağı globül membranı (MFGM), doymuş yağın vücutta oluşturduğu etkileri bir miktar dengeleyebiliyor. Ayrıca kalsiyumun bağırsakta yağ emilimini azaltabileceği de gösteriliyor.

Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var.

