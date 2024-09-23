Şeker hastası olmamak için her gün 1 avuç tüketin! Meğer öyle bir şifası varmış ki...

Diyabetli bireylerin vücutları yeterince insülin üretemez veya insülini etkili şekilde kullanamaz, bu da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açar. Kan şekeri kontrolü için düşük glisemik indeksli (Gİ) yiyecekleri tercih etmek, durumu yönetmede önemli bir rol oynar. Vücut tarafından yavaş emilen gıdalar, ani kan şekeri dalgalanmalarına yol açmadığı için şeker hastaları için en uygun olanlardır. Benzer şekilde, şeker hastalığından korunmak isteyenler için de bu tür yiyeceklerin tüketimi önemlidir.