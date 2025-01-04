Roza Galeri Roza Sağlık Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

Bağışıklık sistemini uyaran, karaciğerde yağ yapımını azaltan inülin, süper bir besin maddesidir. Hiperinsülinemiyi önleyerek kardiyovasküler hastalık riskini düşürür. İnülinden zengin besinler ve sağlık etkilerini öğrenmekte fayda var.

Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:33
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

İnülin prebiyotik etkili süper bir besin maddesidir. Bir diyet lifi çeşidi olan karbonhidrat türevidir. Ancak besinlerde bulunan doğal inülin yiyeceğe lezzet de verir. İnülinin en iyi kaynağı buğday ve buğday kepeğidir. Bunu taze hindiba, yer elması, muz, sarımsak, soğan, çavdar, enginar, pırasa ve badem izler.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

İnülinden zengin besinler kalın bağırsağın işlevini etkiler ve kalın bağırsakta bulunan bifidobakterlerin yani sindirim kanalının sağlığına iyi gelen bu canlıların gelişmesini, koloni halinde çoğalmasını sağlar. İnülinden zengin besinler karaciğerde yağlanmayı önler, kan şekeri yükselmesini azaltır, kardiyovasküler hastalık riskinden korur.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

Her gün ortalama 3-10 g kadar inülini doğal besinlerden almak bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlar. Son yıllardaki araştırmalar inülinden zengin besinlerin özellikle bağırsak hücrelerinde kötü huylu tümör gelişimini baskılayarak bağırsak kanserleri riskini de düşürdüğünü bildirmektedir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

Doğal besinlerden alınan inülin sindirim kanalında sindirime uğramadan direk kalın bağırsağa geçtiği için burada bakteriler tarafından fermentasyona uğradığı için yiyeceğin kalori değerini de düşürür yani besinden daha az kalori alınmasını sağlar. İnülinden zengin besinleri en az 4 hafta süreyle sık yediğinizde kan şekeriniz düzenlenir, tokluk kan şekeri dengeye girer, vücudun yağ yapımı etkisi azalır, LDL kolesterol düzeyi düşer ve karaciğerde yağ depolanması azalır. Diyet lifleri bağırsaklarda minerallerin emilimini olumsuz etkilerken doğal bir lif çeşidi olan inülin özellikle kalsiyum ve magnezyumun biyoyararlılığını arttırır. İnülinden zengin besinler ve sağlık etkilerine bir göz atalım istiyorum.


Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

E VİTAMİNİ DEPOSU BADEM
Badem prebiyoik etkili inülin içerdiği gibi E vitaminini en fazla içeren kuruyemiştir. Bağırsak sağlığı, bağışıklık sistemini güçlendiren badem E vitamini içerdiği için de cildin nemli kalmasında ve elastikiyetini kaybetmemesinde etkin rol oynar. Prebiyotik etkili inülin sayesinde bağırsaklarda yararlı bakteri sayısını arttırarak akne, egzema vb cilt hastalıklarının da önlenmesinde yardımcıdır.


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