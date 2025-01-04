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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!
Bağışıklık sistemini uyaran, karaciğerde yağ yapımını azaltan inülin, süper bir besin maddesidir. Hiperinsülinemiyi önleyerek kardiyovasküler hastalık riskini düşürür. İnülinden zengin besinler ve sağlık etkilerini öğrenmekte fayda var.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:33