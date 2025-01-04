Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı: Bağışıklığı çeliğe dönüştüren o besinler!

Doğal besinlerden alınan inülin sindirim kanalında sindirime uğramadan direk kalın bağırsağa geçtiği için burada bakteriler tarafından fermentasyona uğradığı için yiyeceğin kalori değerini de düşürür yani besinden daha az kalori alınmasını sağlar. İnülinden zengin besinleri en az 4 hafta süreyle sık yediğinizde kan şekeriniz düzenlenir, tokluk kan şekeri dengeye girer, vücudun yağ yapımı etkisi azalır, LDL kolesterol düzeyi düşer ve karaciğerde yağ depolanması azalır. Diyet lifleri bağırsaklarda minerallerin emilimini olumsuz etkilerken doğal bir lif çeşidi olan inülin özellikle kalsiyum ve magnezyumun biyoyararlılığını arttırır. İnülinden zengin besinler ve sağlık etkilerine bir göz atalım istiyorum.



