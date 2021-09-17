Severek tükettiğimiz bu besinlerin kansere neden olduğu ortaya çıktı!

Günlük yaşamda tüketilen bazı gıdaların aslında ne kadar zararlı olduğuna dair bir fikrimiz yok. Bu gıdalar vücudumuz için tehdit oluşturarak sağlığımızla oynuyor. Bilim insanları araştırmalar sonucunda bazı gıdaların kansere neden olduğunu ortaya koydu. Peki hangi besinler kansere neden oluyor? Kanser oluşumuna neden olup tehlike yaratan 14 besin...

Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu 14 besin nedir?

Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan 14 besin...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

KONSERVE YİYECEKLER Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.