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Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesi ile beraber soğuk algınlığında da artışlar gözlemleniyor. Soğuk algınlığından korunmak için ise bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek önemlidir. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Orlando Thomas, sosyal medya üzerinden bağışıklık güçlendirici doğal bir içecek tarifinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 08:46
Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Doktorun tarifini vermiş olduğu doğal bağışıklık güçlendirici içeceğin her gün tüketilmesi sonucu hastalıklar size uğramayacak. Peki, bu içecek nedir? İşte detaylar…

Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

NOT: Herhangi bir rahatsızlığınız varsa ya da hamileyseniz tüketim öncesi doktorunuza başvurmanız önerilir.

Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

BİR YUDUMDA ETKİLİ SONUÇ

Havaların soğuması ile beraber artan hastalıklara karşı birçok kişi bağışıklık güçlendirmenin yollarını arıyor.

Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde bilgiler veren Dr. Orlando Thomas, sağlıklı besinlerle oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz smoothie ile bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilebileceğini açıkladı.

Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Doktor yapmış olduğu paylaşımda, bu içeceğin her gün tüketilmesi sonucu genel sağlığın güçleneceğini söyledi.

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