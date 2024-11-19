Soğuk algınlığın en büyük düşmanı: Bir yudumu bağışıklığı güçlendiriyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesi ile beraber soğuk algınlığında da artışlar gözlemleniyor. Soğuk algınlığından korunmak için ise bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek önemlidir. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Orlando Thomas, sosyal medya üzerinden bağışıklık güçlendirici doğal bir içecek tarifinden bahsetti.