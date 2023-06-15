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Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Kalori yakım miktarını artırmak, gün içerisinde alınan kalorilere bağlı olarak bir açık oluşturur. Bu sayede yağlanma, kilo alımı gibi istenmeyen durumlarla mücadele etmeniz çok daha fazla kolaylaşacaktır. İşte ayrıca spor yapmadan, günlük aktivitelerinizi düzenleyerek de zayıflamanın yöntemi...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 16:43
Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Kalori yakma miktarı aktivitenin türüne, yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak değişir. İşte yaygın aktivitelerin yaklaşık olarak ne kadar kalori yaktırdığına dair birkaç örnek:

Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Yürüyüş: Yavaş bir tempoda 30 dakika yürümek yaklaşık olarak 120-150 kalori yakmanızı sağlar. Hızlı tempoda yürüyüş yaparsanız, aynı sürede 180-250 kalori yakabilirsiniz.

Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Koşu: Koşu, yüksek yoğunluklu bir aktivitedir. 30 dakika koşmak yaklaşık olarak 300-400 kalori yakmanızı sağlar. Hızınıza, kilonuza ve koşu sürenize bağlı olarak bu değerler değişebilir.

Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Bisiklet sürme: Bisiklet sürmek hız ve zemin koşullarına bağlı olarak kalori yakma miktarında değişiklik gösterebilir. Orta tempoda 30 dakika bisiklet sürmek yaklaşık olarak 200-300 kalori yakmanızı sağlar.

Spor yapmadan zayıflamanın yöntemi! Temizlik yaparken bile fazla kiloları farkında olmadan eriteceksiniz...

Yüzme: Yüzme, vücut üzerinde düşük etkiye sahip bir egzersizdir. 30 dakika yüzme yapmak, yüzme stilinize ve yoğunluğunuza bağlı olarak 200-400 kalori yakmanızı sağlayabilir.

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