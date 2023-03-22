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Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor
Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor
Sabahları yorgun uyanıyor ne yaparsanız yapın kendinizi gün içerisinde de halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni tükettiğiniz besinlerde ve yaptığınız beslenme hatalarında yatıyor olabilir. Bazı yiyecekler uyku sorunu yaşayanlar için ideal olabileceği gibi bazı besinler de halsiz hissetmenize yol açabilir. Sıkça yapılan beslenme hataları da bu durumu kötüleştirebilirken kendinizi sürekli yorgun hissetmenize de neden olabilir.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:39