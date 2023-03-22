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Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Sabahları yorgun uyanıyor ne yaparsanız yapın kendinizi gün içerisinde de halsiz hissediyorsanız, bunun nedeni tükettiğiniz besinlerde ve yaptığınız beslenme hatalarında yatıyor olabilir. Bazı yiyecekler uyku sorunu yaşayanlar için ideal olabileceği gibi bazı besinler de halsiz hissetmenize yol açabilir. Sıkça yapılan beslenme hataları da bu durumu kötüleştirebilirken kendinizi sürekli yorgun hissetmenize de neden olabilir.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:39
Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

YORGUN HİSSETMENİZE NEDEN OLAN BESLENME HATALARI

GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAMAMA

Eğer uyanır uyanmaz kahvaltı yapmadan işe boş bir mideyle gidiyorsanız, kendinizi günün devamında yaşanacak bir enerji çöküşüne hazırlıyorsunuz demektir. Gece boyunca yemek yemediğiniz için vücudunuz bir nevi oruç durumuna geçer ve depolarında bulunan glikojen tükenir bu nedenle de kendinizi yorgun hissedersiniz.

Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Depoların ise tekrar dolması için yemek yemeniz gerekmektedir. Genelde kilo vermek isteyen kişiler sabah kahvaltısını atlama eğiliminde olur ve bu öğlen saatinde çok daha acıkmalarına neden olduğundan aşırı yemeleriyle sonuçlanır.

Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Sabahları pratik ve hızlı kahvaltılar yaparak bu durumu önleyebilirsiniz. Protein ve sağlıklı karbonhidratların kombinasyonu olarak haşlanmış yumurta ve süzme peynir gibi besinler tercih edebilirsiniz.

Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

AŞIRI KARBONHİDRAT TÜKETİMİ

Karbonhidrat vücudun enerji harcamak için kullandığı yakıttır ve kan şekerine karışarak kullanılır. Karbonhidratlar ise yapı itibariyle basit ve kompleks olarak ikiye ayrılır. Basit karbonhidratlar işlenmiş olarak bildiğimiz rafine şekerden üretilmiş paketli gıdalar, şekerli ve beyaz undan yapılmış tatlılar olarak özetlenebilir.

Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden o besinmiş! Bu beslenme hatası dayanılmaz ağrılara neden oluyor

Bu karbonhidratlar kana anında ve yüklü miktarda karıştığından kan şekerinde ani bir yükselişe ve ardından ise keskin bir düşüşe neden olurlar. Bu durum ise bize yorgun, halsiz ve uykulu hissettirir.

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