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Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

Beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesi ile ortaya çıkan Alzheimer hastalığı, ilk olarak unutkanlık belirtiler verse de ilerleyen zamanlarda kişinin günlük eylemlerini yerine getirmemesine neden olur. Alzheimer hastalığının artışı ile ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre insan beyninde bu hastalığın riskini artırabilecek düzeyde mikroplastikler bulunduğu ortaya çıktı. Üstelik bu mikroplastikler içtiğimiz suda bile bulunabiliyor. Peki, nasıl? Gelin detayları birlikte inceleyelim…

Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:28
Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

Amerika Birleşik Devetleri'nde bulunan New Mexico Ünivrsitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre, yüksek mikroplastiklerin Alzheimer başta olmak üzere bazı nörolojik hastalıkların oluşum riskini artırdığı düşünülüyor.

Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

MİKROPLASTİKLERE MARUZ KALIYORUZ

Araştırmacıların ifadelerine göre, insanlar her zaman mikroplastiklere maruz kalıyorlar.

Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

Havada, içmiş olduğunuz suda ve bazı kozmetik ürünleri gibi hemen hemen her yerde bu mikroplastikler bulunuyor.

Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

Örneğin içmiş olduğumuz pet şişelerdeki suda bile mikroplastikler bulunuyor.

Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

KARACİĞER, BÖBREK VE BEYİN İNCELENDİ

Araştırmacılar, 2016 ve 2024 yıllarında 51 karaciğer, böbrek ve beyni inceleyerek mikroplastik konsantrasyonlarını ölçtüler.

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