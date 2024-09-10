Suyu bu şekilde içmek Alzheimer riskini artırıyor! Tek bir yudumu bunamaya neden oluyor…

Beyin hücrelerinin yavaş yavaş ölmesi ile ortaya çıkan Alzheimer hastalığı, ilk olarak unutkanlık belirtiler verse de ilerleyen zamanlarda kişinin günlük eylemlerini yerine getirmemesine neden olur. Alzheimer hastalığının artışı ile ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre insan beyninde bu hastalığın riskini artırabilecek düzeyde mikroplastikler bulunduğu ortaya çıktı. Üstelik bu mikroplastikler içtiğimiz suda bile bulunabiliyor. Peki, nasıl? Gelin detayları birlikte inceleyelim…