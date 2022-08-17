Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Sağlıklı sürdürülen yaşam tarzı, kronik hastalık riskini de büyük ölçüde önleyebilir. Daha uzun bir yaşam süresi için iç organların korunması önem taşır ve bunun için özellikle beslenmeyi dikkate almak gerekiyor. Bu iddiayı destekleyen pek çok kanıt gibi, Foods dergisinde yayınlanan bir çalışma, üzümün koruyucu potansiyelini ortaya koyan veriler elde etti.