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Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Basit bir atıştırmalığın hayatınızı değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Doğru beslenme, hayatınızı büyük oranda değiştirebilme gücüne sahip. Basit bir değişiklik, tüm bu süreçte farklı bir adım atmanızı sağlayabilir. İşte o besin…

Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 08:42
Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Sağlıklı sürdürülen yaşam tarzı, kronik hastalık riskini de büyük ölçüde önleyebilir. Daha uzun bir yaşam süresi için iç organların korunması önem taşır ve bunun için özellikle beslenmeyi dikkate almak gerekiyor. Bu iddiayı destekleyen pek çok kanıt gibi, Foods dergisinde yayınlanan bir çalışma, üzümün koruyucu potansiyelini ortaya koyan veriler elde etti.

Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Batı New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ve eczacılık profesörü John Pezzuto başkanlığındaki araştırma, üzümlerin yüksek yağlı bir diyetin etkilerine karşı koyup koyamayacağını belirlemeye çalıştı.

Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Bir çalışma, tipik olarak batı ülkelerinde tüketilen yüksek yağlı bir diyete günde iki fincandan üzümün biraz altına eşit miktarda üzüm eklenmesinin, karaciğer yağlanmasında azalma ve daha uzun yaşam süresi sağladığını gösterdi.

Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Bir dizi deneyde, fareler tipik olarak tüketilen yüksek yağlı bir diyetle beslendi.

Uzun yaşamın anahtarı bulundu: Tabağınıza birkaç tane koymanız yeter! Ömrü en az 5 yıl uzatıyor

Ayrıca, küçük bir meyve kabına eşdeğer günlük bir toz üzüm takviyesi aldılar.

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