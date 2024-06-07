Roza Galeri Roza Sağlık Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Meyvelerin Kralı olarak bilinen bu meyve türünün vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Güneydoğu Asya meyvesi olan, kokusuyla cehennem tadıyla cennet olarak bilinen bu besin kaynağı aynı zamanda güçlü bir demir kaynağı.

Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:31
Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Kötü kokusu ve ilginç görüntüsüyle durian meyvesi oldukça farklı bir meyve türüdür. Dünyanın belirli yerlerinde yetişen (Tayland, Malezya, Singapur gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde) sıklıkla tüketilmektedir.


Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Durian meyvesi Güneydoğu Asya'da "Meyvelerin Kralı" olarak bilinir. Bölgesinde oldukça sevilen bu meyve kokusu sebebiyle toplu taşımalara ve otellere alınması yasaktır.

Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Lezzetli aroması ve kötü kokusu sebebiyle cennet ve cehennem olarak tanımlanan bu meyvenin dış kısmı iri ve dikenli, iç kısmı ise birkaç bölümden oluşan hafif lifli bir yapıya sahiptir ve yumuşaktır.


Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

DEMİR EKSİKLİĞİNE SON VERİYOR

Birçok faydası olan durian meyvesinin önemli faydalarından biri de tam bir demir deposudur olmasıdır.

Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!

Vücutta yeteri kadar demir minerali bulunmadığında halsizlik, kalp atışında düzensizlik, üşüme, cilt renginde solgunluk vb. durumlar yaşayarak hayat kalitemiz düşer.

SON DAKİKA SON DAKİKA