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Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!
Tadı cennet, kokusu cehennem olarak biliniyor! Bir aylık demir ihtiyacını bir günde karşılayan o meyve!
Meyvelerin Kralı olarak bilinen bu meyve türünün vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Güneydoğu Asya meyvesi olan, kokusuyla cehennem tadıyla cennet olarak bilinen bu besin kaynağı aynı zamanda güçlü bir demir kaynağı.
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:31