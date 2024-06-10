Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Sağlığımız için oldukça yararlı olan, yüksek kalsiyum, protein ve B vitamini içeriğine sahip bir besin tavuk. Fakat bilinçsiz bir şekilde tükettiğimizde sağlığımıza zarar verebiliyor. Tavuk seçerken genellikle rengine dikkat etmekten bahsedilse de aslında birkaç ayrıntı daha mevcut. Örneğin; üzerindeki çizgiler! Peki buna nasıl dikkat edilmeli? İşte cevabı…