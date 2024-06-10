Roza Galeri Roza Sağlık Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Sağlığımız için oldukça yararlı olan, yüksek kalsiyum, protein ve B vitamini içeriğine sahip bir besin tavuk. Fakat bilinçsiz bir şekilde tükettiğimizde sağlığımıza zarar verebiliyor. Tavuk seçerken genellikle rengine dikkat etmekten bahsedilse de aslında birkaç ayrıntı daha mevcut. Örneğin; üzerindeki çizgiler! Peki buna nasıl dikkat edilmeli? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:24
Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Tavuğun en yağsız ve protein dolu kısmı olan tavuk göğsü, sağlıklı beslenmek isteyenler için ilk sıralarda yer alan besleyici bir gıdadır. Özellikle sporcular tarafından sıklıkla tercih edilir.

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Peki sizler de tavuk göğsü satın alırken etin üst kısmında yer alan beyaz çizgileri fark ettiniz mi? Yapılan araştırmalar, tüketicileri bu beyaz çizgiler konusunda ciddi bir şekilde uyarıyor…

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

TAVUK GÖĞSÜNÜN ÜZERİNDEKİ BEYAZ ÇİZGİNİN ANLAMI NEDİR?

Tavuğun yetiştirilme koşullarının sağlıksız olması ve yapılan bazı işlemlerden dolayı oluşan bu beyaz çizgiler, tavukta bir kas bozukluğu olduğunun göstergesidir.

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Beyaz çizgileri dikkatli bir şekilde incelediğinizde, tavuk etinde bulunan kaslarla paralel bir şekilde olduğunu görebilirsiniz.

Tavuk göğsü üzerinde bulunan beyaz çizgilere aman dikkat! %224 daha fazla...

Tavukta olan bu kas bozukluğu etin lezzetini, kalitesini ve yağ oranını etkileyebiliyor.

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