Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! "Aradığım çareyi Türkiye'de buldum"
Doğuştan Skolyoz (Omurga eğriliği) hastası Karıma Tagaeva, memleketi Kırgızistan'da yıllar içinde ilerleyen rahatsızlığına çözüm bulamayınca tedavi için çareler aramaya başladı. Tıp Fakültesi öğrencisi Tagaeva, çareyi Antalya'da buldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman tarafından yapılan operasyon sonucu hastalığı yenen genç kızın boyu, ameliyat sonrası 10 cm uzadı. Operasyonu gözyaşları içinde anlatan Tagaeva, "Ameliyat öncesi boyum çok kısaydı, şimdi çok uzadı. Herkes için sürpriz olacak. Doktoruma çok minnettarım" dedi. Doç. Dr. Ömer Bozduman ise "Ameliyattan bir gün sonra hastayı kaldırdık, yürürken aynada fiziksel olarak kendini gördüğünde çok mutlu oldu. O mutlu olunca biz de mutlu olduk" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:48