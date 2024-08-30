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Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! "Aradığım çareyi Türkiye'de buldum"

Doğuştan Skolyoz (Omurga eğriliği) hastası Karıma Tagaeva, memleketi Kırgızistan'da yıllar içinde ilerleyen rahatsızlığına çözüm bulamayınca tedavi için çareler aramaya başladı. Tıp Fakültesi öğrencisi Tagaeva, çareyi Antalya'da buldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman tarafından yapılan operasyon sonucu hastalığı yenen genç kızın boyu, ameliyat sonrası 10 cm uzadı. Operasyonu gözyaşları içinde anlatan Tagaeva, "Ameliyat öncesi boyum çok kısaydı, şimdi çok uzadı. Herkes için sürpriz olacak. Doktoruma çok minnettarım" dedi. Doç. Dr. Ömer Bozduman ise "Ameliyattan bir gün sonra hastayı kaldırdık, yürürken aynada fiziksel olarak kendini gördüğünde çok mutlu oldu. O mutlu olunca biz de mutlu olduk" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:48
Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! Aradığım çareyi Türkiye’de buldum

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Tıp Fakültesi öğrencisi olan Konjenital Kifoskolyoz hastası Karıma Tagaeva, yaşadığı ülkede hastalığının tedavisinin yapılamadığını fark ettiğinde çözüm yolu aramaya başladı. Doğum öncesinde omurların oluşumu ya da farklılaşması aşamasındaki sorunlara bağlı ortaya çıkan omurga eğriliği rahatsızlığıyla mücadele eden Tagaeva, çareyi Antalya'da buldu.

Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! Aradığım çareyi Türkiye’de buldum

Araştırmaları sonucunda hastalığının tedavisinin yapılabildiğini öğrenen Kırgız genç kız, operasyon için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Bozduman'ın kapısını çaldı.

Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! Aradığım çareyi Türkiye’de buldum

"BOYUNCA CİDDİ BİR UZAMA OLDU"
Doç. Dr. Ömer Bozduman, Kırgız hastanın, hastanenin uluslararası sağlık turizmi birimi aracılığıyla kendisine ulaştığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Karima 20 yaşında, Kırgızistan'dan geldi. Tıp fakültesi öğrencisi, doğuştan omurga problemi var. Omurgalarında yapışıklıkları olan Konjenital Kifoskolyoz vakası, hastanın bu omurga eğriliği hem yandan hem önden bakınca ileri derece de artmış vaziyetteydi. Kızımızın kamburluğu ileri derecede arttığı için karın bölgesi ciddi bir bası altındaydı. Dışardan baktığınızda da bel kavislerini seçemiyordunuz."

Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! Aradığım çareyi Türkiye’de buldum

"Bir akordion gibi bastırıldığınızı düşünün. Boyunda ciddi bir kısalma ve bu derecelerin de çok ilerlemesi sonucu hastada efor kapasitesinde azalma, oluşan eğriliğe bağlı ileri derece iç organ bası ve hayat kalitesinde düşme oluşmuştu. Hastamızın ilk yapılan muayenesi ve tetkikleri sonrası, ameliyat öncesi hazırlıklarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Cuma günü ameliyata aldık, her şey yolunda gitti. Ameliyatında enstrümantasyon dediğimiz viderot sistemini yerleştirdik, boyunda ciddi bir uzama oldu".

Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! Aradığım çareyi Türkiye’de buldum

"YÜRÜRKEN AYNADA FİZİKSEL OLARAK KENDİNİ GÖRDÜĞÜNDE ÇOK MUTLU OLDU"
Ameliyat sonrası herhangi bir problem yaşanmadığının altını çizen Doç. Dr. Ömer Bozduman, operasyondan bir gün sonra hastanın yürümeye başladığını aktardı. Bozduman, "Tıp fakültesi okuduğu için konuya hakimdi, tedaviyi biliyordu. Her şeye rağmen biraz endişesi vardı ama konuştuk, her şeyi anladı. Çok cesurca süreci tamamladı. Ameliyattan bir gün sonra hastayı kaldırdık, yürürken aynada fiziksel olarak kendini gördüğünde çok mutlu oldu."

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