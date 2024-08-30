Tek bir ameliyatla boyu 10 cm uzadı! "Aradığım çareyi Türkiye'de buldum"

"YÜRÜRKEN AYNADA FİZİKSEL OLARAK KENDİNİ GÖRDÜĞÜNDE ÇOK MUTLU OLDU"

Ameliyat sonrası herhangi bir problem yaşanmadığının altını çizen Doç. Dr. Ömer Bozduman, operasyondan bir gün sonra hastanın yürümeye başladığını aktardı. Bozduman, "Tıp fakültesi okuduğu için konuya hakimdi, tedaviyi biliyordu. Her şeye rağmen biraz endişesi vardı ama konuştuk, her şeyi anladı. Çok cesurca süreci tamamladı. Ameliyattan bir gün sonra hastayı kaldırdık, yürürken aynada fiziksel olarak kendini gördüğünde çok mutlu oldu."