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Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

En sevilen atıştırmalıklardan biri olan kaju, sadece lezzeti ile değil aynı zamanda sağlığa faydaları da öne çıkıyor. Özellikle anavatanı olan Amerika ve Karayiplerde yoğun olarak tüketilse de günümüzde tüm dünyada en sevilen kuruyemişler arasında bulunuyor. Üstelik ani açlık anlarında tüketebileceğiniz en lezzetli atıştırmalıklardan biri olan besin, kalp-damar sağlığının da en büyük koruyucularından biri.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:57
Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyor

Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" diyor.

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