Tek bir kaşığı mide ağrısından eser bırakmıyor! Etkisi birçok ilaca bedel...

Tam olarak ülsere neden olmasalar da üretilen mide asidi miktarının artışı da gastrit ve mide ülserleri belirtilerini daha kötü hale getirebilir. Tüm bunlara karşı kendinizi koruyabileceğiniz bazı mucize besinler bulunuyor. İşte mide ağrısına en iyi gelen besinler…