Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor
Nasır, cildinizin bir noktasına tekrarlanan baskıdan kaynaklanır. Etkilenen bölge üzerinde daha sert, kabarık bir yumru şeklinde ekstra deri katmanlar büyür. Vücudunuz bunu, cildinizi tahriş edici maddelere maruz kalmaktan veya zarar görmesinden korunması için yapar. Ancak zamanla oluşan nasırdan kurtulmak adına uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:09
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:18