Roza Galeri Roza Sağlık Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

Nasır, cildinizin bir noktasına tekrarlanan baskıdan kaynaklanır. Etkilenen bölge üzerinde daha sert, kabarık bir yumru şeklinde ekstra deri katmanlar büyür. Vücudunuz bunu, cildinizi tahriş edici maddelere maruz kalmaktan veya zarar görmesinden korunması için yapar. Ancak zamanla oluşan nasırdan kurtulmak adına uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:18
Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

Nasırlar genellikle canınızı yakmaz ve çoğunlukla topuklarınızda, avuç içlerinizde, ayak parmaklarınızda ve dizlerinizde bulunur. Dar ayakkabılar giymek, çıplak ayakla yürümek, enstrüman çalmak ve ellerinizle çalışmak nasırların yaygın nedenleridir.

Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

Nasırlar tıbbi bir soruna işaret etmez ve acil bakıma başvurmak için bir neden değildir. Ancak görünüşünü beğenmediğiniz nasırlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, evde deneyebileceğiniz bazı doğal çözümler var de vardır. İşte nasırlar için doğal tedaviler ve çareler;

Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

ILIK SU

Başka bir şey denemeden önce, nasırlı bölgeyi 20 dakika ılık suda bekletmeniz önemlidir.. Cildinizi havluyla kuruladıktan sonra, sadece parmağınızla nasır tabakasını hafifçe ovalayıp çıkıp çıkmadığına bakın. Birkaç ıslatma seansı boyunca, her seferinde bir tabaka olan nasırı tamamen kaldırabilirsiniz. Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından önerilen ilk çare, basit bir ılık su banyosudur.

Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

NASIR PEDLERİ

Keçe, silikon ve yumuşak bir yapışkandan oluşan nasır pedleri etkilenen bölgeye uygulanabilir ve çorap, ayakkabı, eldiven veya gömlek altına giyilebilir. Bu pedler, nasırınızın iyileşirken tahriş olmasını önleyecektir. Uzmanlar cildinizi tahriş edebilecek ve parçalayabilecek bir bileşen olan salisilik asit içeren ilaçlı nasır pedlerinden kaçınmanızı tavsiye ediyor.

Tek malzeme ile en net çözüm! Bir günde nasırın kökünü kurutmaya yetiyor

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesindeki asit içeriği nasırın sert derisini yumuşatabilir. Dört ölçü su ve bir ölçü elma sirkesinden oluşan bir solüsyonu karıştırın ve nasırınızı yaklaşık 20 dakika bekletin.

SON DAKİKA SON DAKİKA