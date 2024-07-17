Roza Galeri Roza Sağlık Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Sabah kalktığınızda %100 dolu bir şarjla güne başlamak, çok pratik bir yöntem gibi gelebilir. Fakat telefonlarımızı gece boyunca şarj etmenin büyük riskleri bulunuyor Bir teknoloji uzmanı, neden akıllı telefonlarınızı gece boyunca asla şarj etmemeniz gerektiğini açıkladı.