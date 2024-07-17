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Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Sabah kalktığınızda %100 dolu bir şarjla güne başlamak, çok pratik bir yöntem gibi gelebilir. Fakat telefonlarımızı gece boyunca şarj etmenin büyük riskleri bulunuyor Bir teknoloji uzmanı, neden akıllı telefonlarınızı gece boyunca asla şarj etmemeniz gerektiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:42
Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Bir teknoloji uzmanı olan Max Freeman-Mills, telefonunuzu neden gece boyunca şarj etmekten kaçınmanız gerektiğine dair oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Max Freeman-Mills, eğer yapabiliyorsanız, gün içinde başka noktalarda ve yerlerde şarj etmeyi denemeniz gerektiğini söyledi.

Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Bunun nedeni akıllı telefonlarda bulunan pilin doğru çalışma sisteminde büyük riskler ortaya çıkarması.

Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Max Freeman-Mills, "Telefonların büyük çoğunluğunun kullandığı lityum-iyon piller, düzenli olarak mutlak maksimum değerlerine kadar şarj edilirlerse ve ardından tamamen boşalıncaya kadar boşaltılırlarsa aslında daha hızlı bozulurlar" açıklamasında bulundu.

Telefonunu gece şarj edenlere kötü haber! En büyük hataymış meğer: Öyle bir zararı var ki...

Mills'e göre pil ömrünü uzatmak için en sağlıklı yöntem; pilleri "neredeyse boş düzeyine" gelecek şekilde kullanmak ama sıfırlamamak ve şarjı %100 düzeyinde uzun süre bekletmemek üzere iki adımdan oluşuyor.

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