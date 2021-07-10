Tıbbi özellikleri olan 9 mucize baharat

Baharatlar sadece yemeklere lezzet vermiyor aynı zamanda onlar, doğal birer ilaç. Hepimizin mutfağında bulunan baharatlar, türlü hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Hangi baharat, hangi rahatsızlığa iyi geliyor derseniz, buyurun birlikte bakalım...

Baharatlar diğer bitkilerden biraz daha öncelikli ve önemlidir. Çünkü sindirim sisteminden kan şekeri metabolizmasına, yağ yakımından kolesterol düşürmeye kadar direkt etkili rollere sahiptir. Tıbbi aromatik baharatlardan kimyon ve safran ülkemizde uzun yıllardır üretilirken çörek otu, anason, kırmızı biber, kekik, nane ve rezede de yaygın bir şekilde üretimi yapılmaktadır. Peki ne gibi yararları var derseniz? Antidiyabetik, kardiyovasküler sistemi koruyucu, antitiroid, spazm çözücü, antihelmintik, ağrı kesici, alerji düzenleyici, tansiyon düşürücü ve enfeksiyon hastalıklarından koruyucu gibi birçok faydaları mevcuttur. O zaman mutfaklarınızda kolay kullanabileceğiniz tıbbi özellikleri olan dokuz baharat ve kullanım yararlarını merak ediyorsanız detaylar sayfamızda.

TARÇIN

Mis gibi kokan tarçına bu keskin ve tarçına has kokuyu veren madde sinnamaldehit adlı bileşiktir. Bu bileşik tarçının tıbbi bir baharat olarak kullanılmasında rol oynar. Tarçın aslında kabızlık ve karın ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Tarçın kullandığınızda ülserden korunursunuz, alerjenlere karşı vücudu temizlersiniz, damar açıcı etkisinden dolayı tansiyonu dengeler ve bakterilerin aşırı çoğalmasını engelleyerek enfeksiyonlardan korunursunuz.

SARIMSAK

Allisin biyoaktif bileşiği içeren sarımsak tansiyon dengeleyici ve doğal antibiyotik olarak biliyoruz ancak bu sülfürlü özel bileşiğin karaciğerde toksinlerin bedenden uzaklaştırmasını kolaylaştırırken mükemmel kolesterol düşürücü olduğu da bilimsel kanıtlar arasındadır. Bu nedenle sağlıklı bireyler elbette sarımsağı her gün yemeli. Ama özellikle kalp hastaları, hipertansiyon sorunu olanlar, kan yağları yüksekliği ile giden ailesel hipertrigliseridemi gibi rahatsızlıkları olanlar için tıbbi etkisi sebebiyle muhakkak günde en az iki diş olacak şekilde tüketmeleri çok önemlidir. Aktif ülseri olanların ve kanama riskli hastaların sarımsak tüketirken dikkatli olmalarını da belirtmeliyim.