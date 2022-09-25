Roza Galeri Roza Sağlık Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Elde edilen verilere göre; günümüzde dünya çapında 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu rakamın, 2035 yılına gelindiğinde 592 milyona çıkması da beklentiler arasında. Rakamlar da göz önünde bulundurulduğunda diyabetin, tüm dünyada en yaygın kronik rahatsızlıklardan biri olduğu söylenebilir. Aynı zamanda kalp hastalığından, felce kadar birçok ölümcül rahatsızlığa karşı da savunmasız hale getiren bu hastalığa karşı alınabilecek en iyi önlem ise; beslenme sistemini değiştirmek. İşte kontrolsüz tüketilmemesi gereken o besinler...