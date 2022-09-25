Roza Galeri Roza Sağlık Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Elde edilen verilere göre; günümüzde dünya çapında 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu rakamın, 2035 yılına gelindiğinde 592 milyona çıkması da beklentiler arasında. Rakamlar da göz önünde bulundurulduğunda diyabetin, tüm dünyada en yaygın kronik rahatsızlıklardan biri olduğu söylenebilir. Aynı zamanda kalp hastalığından, felce kadar birçok ölümcül rahatsızlığa karşı da savunmasız hale getiren bu hastalığa karşı alınabilecek en iyi önlem ise; beslenme sistemini değiştirmek. İşte kontrolsüz tüketilmemesi gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 25.09.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 08:39
Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar olmak üzere iki tür karbonhidrat bulunuyor. Uzman Diyetisyen Sydney Greene, basit karbonhidratların lif ve protein içermeyen işlenmiş gıdalar olduğunu ve yendiğinde çok çabuk sindirilmeleri nedeniyle kan şekerinde büyük artışlar meydana getirdiğini belirtiyor.

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) diyabetli kişilerin günlük kalorilerinin sadece yarısını karbonhidratlara ayırmalarını ve ayrıca kan şekeri tutarlılığını korumak için her öğünde aynı miktarda karbonhidrat tüketmelerini öneriyor.

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Çoğunlukla, kan şekeri seviyelerini düzgün bir seviyede tutmak için karbonhidratlardan tamamen uzak durmak gerekmiyor. Bunun yerine, karbonhidratlı bir gıdaya sağlıklı yağ ve protein gibi bileşenler eklemek, bir öğünün dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Kan şekerini kontrol altında tutabilmek için tüm bunların yanı sıra tam tahıl ve lif içeriği yüksek olan karbonhidrat ürünlerini seçmek önemlidir.

Tip 2 diyabetin en büyük sebebi olduğu ispatlandı! Her sabah yediğiniz o gıda vücudunuzun düşmanı...

Fakat günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bazı besinler, kan şekerinizi dengelemenin en büyük düşmanı olabiliyor. Bu nedenle basit gördüğünüz ama elinizi bile sürmemeniz gereken, kan şekeri dengelerini tamamen sarsan o gıdaları listeledik. İşte o ayrıntılar…

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