Roza Galeri Roza Sağlık Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

Gıdalar içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde sağlığımızı etkiliyor. Özellikle diyet yapan kişiler besinleri tüketirken dikkat ediyor. Uzmanlar besinleri tüketirken kalorilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin kaç kalori olduğunu biliyor musunuz? İşte diyet yapanların gözde listesi besinlerin kalorileri...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:19
Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından greyfurt suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.

Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.

Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60 KALORİ

Tüketirken dikkat! İşte besinlerin kalori listesi...

KAYISI 1 ADET :8 KALORİ

SON DAKİKA SON DAKİKA