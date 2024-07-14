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Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Hızlı bir şekilde kilo vermek herkesin isteklerinden biridir. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullanıcı uyku öncesi hazırladığı basit bir karışımla uyurken yağ yaktığını iddia etti. Kulağa inanılması güç gelse de kullanıcının paylaşımının altına yapılan diğer yorumlar hazırlanan bu içeceğin oldukça etkili olduğu yönünde.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:39
Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Pirinç, özellikle uzak doğu yemeklerinin öncelikli besinleri arasındadır ve ülkemizde de yetişir. B1, B2, E vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum bakımından oldukça zengin olan pirincin vücudumuza, cildimize ve saçlarımıza faydaları saymakla bitmiyor.

Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Not: Tüketim öncesi herhangi bir sağlık problemine karşı doktorunuza başvurmanız önerilir.

Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

UYURKEN KİLO VERDİREN İÇECEK

Tarifi veren kullanıcı, pirinçte bulunan nişastanın yağ birikimini engellemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Pirinç suyu tüketimi, mideyi dengelediğinden metabolizmayı hızlandırır.

Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Böylelikle kilo vermeyi kolaylaştırır.

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