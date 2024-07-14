Uyurken bile yağ yakmanızı sağlayacak karışım! Yatmadan önce sadece bir bardak için…

Hızlı bir şekilde kilo vermek herkesin isteklerinden biridir. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullanıcı uyku öncesi hazırladığı basit bir karışımla uyurken yağ yaktığını iddia etti. Kulağa inanılması güç gelse de kullanıcının paylaşımının altına yapılan diğer yorumlar hazırlanan bu içeceğin oldukça etkili olduğu yönünde.