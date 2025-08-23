Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıklıyor: Hem diyabeti bitiriyor hem kalbi yeniliyor! "Tek ihtiyacınız günde 1 avuç..."

Peynir çeşitleri açısından geleneksel ve bize has peynirler dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Sütün ve yoğurdun en kalitelisini de bulabildiğimiz bu topraklarda mevsimsel besin zenginliği, biyoçeşitlilikte değersizleştirilmemelidir.