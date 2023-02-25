Roza
Galeri
Roza Sağlık
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: "Çelik gibi bir bağışıklığın formülü "stressavar" 6 besin!"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: "Çelik gibi bir bağışıklığın formülü "stressavar" 6 besin!"
Kitlesel bir travma yaşıyoruz. Stresin ve üzüntünün neden olduğu hormonal değişimler vücudumuzu hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Bu hafta size, stres seviyesini düşüren ve bağışıklığı güçlendiren beslenme önerilerim olacak...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:37