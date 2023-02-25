Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: "Çelik gibi bir bağışıklığın formülü "stressavar" 6 besin!"

Hepimiz zor günlerden geçiyoruz, tarihimizin en büyük yıkımlarından birine ülkece tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki depremle birlikte evini, ailesini, sevdiklerini, hayallerini kaybedenler oldu. Kiminin evi yıkıldı, kiminin hayalleri, kiminin geleceğe karşı olan umudu. Bu süreçte hem psikolojik hem de fizyolojik olarak oldukça yıprandık. Deprem bölgesinde olmayan bizler de canla başla 10 ilimizdeki depremzedelere yardım etme çabası içindeyiz. Kimimiz bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına destek olmaya çalışıyor, kimimiz ise bu bölgelerde sıcak yemek servisi ile katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sosyal ve görsel medya üzerinden olayları takip ediyor, yardım çığlıklarını çevremize duyurmaya çalışıyoruz.