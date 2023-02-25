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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: "Çelik gibi bir bağışıklığın formülü "stressavar" 6 besin!"

Kitlesel bir travma yaşıyoruz. Stresin ve üzüntünün neden olduğu hormonal değişimler vücudumuzu hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Bu hafta size, stres seviyesini düşüren ve bağışıklığı güçlendiren beslenme önerilerim olacak...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:37
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: Çelik gibi bir bağışıklığın formülü stressavar 6 besin!

Hepimiz zor günlerden geçiyoruz, tarihimizin en büyük yıkımlarından birine ülkece tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki depremle birlikte evini, ailesini, sevdiklerini, hayallerini kaybedenler oldu. Kiminin evi yıkıldı, kiminin hayalleri, kiminin geleceğe karşı olan umudu. Bu süreçte hem psikolojik hem de fizyolojik olarak oldukça yıprandık. Deprem bölgesinde olmayan bizler de canla başla 10 ilimizdeki depremzedelere yardım etme çabası içindeyiz. Kimimiz bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına destek olmaya çalışıyor, kimimiz ise bu bölgelerde sıcak yemek servisi ile katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sosyal ve görsel medya üzerinden olayları takip ediyor, yardım çığlıklarını çevremize duyurmaya çalışıyoruz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: Çelik gibi bir bağışıklığın formülü stressavar 6 besin!

Tüm bu seferberlik haline eşlik eden ortak duygularımız var; üzüntü, çaresizlik, korku, suçluluk, öfke bunlardan belki de en önde gelenleri. Kitlesel bir travma yaşıyoruz. Stresin ve üzüntünün neden olduğu hormonsal değişimler vücudumuzu hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. İşte bu nedenle bu haftaki yazımda hepimize iyi gelecek stres seviyesini düşüren, bağışıklığı güçlendiren beslenme önerilerinden bahsetmek istiyorum.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: Çelik gibi bir bağışıklığın formülü stressavar 6 besin!

Depremden etkilenen bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve normal yaşantılarındaki beslenme düzenlerine en kısa sürede geri dönebilmelerini desteklemek gerekiyor. Afet sonrasında gerçekleştirilecek kısa dönem beslenmesinde ilk etap olarak sıcak çay ya da çorba servis edilmelidir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: Çelik gibi bir bağışıklığın formülü stressavar 6 besin!

Psikolojik açıdan da iyi hissettirecek bu gıdalar ilk zamanlar için sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Sonraki günlerde ekmek, simit, kek, bisküvi, helva, meyve suyu gibi yüksek enerjili, pratik ve hijyenik hazır besinlerin verilmesi uygundur. Bu dönemde özellikle tüketimi kolay, çabuk bozulmayan gıda maddeleri sağlanmalıdır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez: Çelik gibi bir bağışıklığın formülü stressavar 6 besin!

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

  • Bağışıklığı beslemenin temeli beslenme planınıza renk katmaktır.
  • Tam tahıllı ekmek, bulgur, kepekli pirinç, tam buğday makarna gibi bol miktarda lif açısından zengin kompleks karbonhidratları tüketin.
  • Günde en az yedi porsiyon sebze ve meyve yemeye özen gösterin (en az beş porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve)
  • Protein kalitesini artırmak için fasulye ve nohut gibi bitkisel protein kaynaklarını, pirinç veya bulgurla birleştirerek tüketin.
  • Haftada iki kez somon, sardalya veya uskumru gibi yağlı balıkları tercih edin.
  • Salatalarınıza, günde en az bir çorba kaşığı ay çekirdeği veya kabak çekirdeği gibi yağlı tohumları veya soğuk sıkım preslenmiş zeytinyağı ekleyin.
  • Yemeklerinizi çeşitli baharatlar ve otlar ile zenginleştirin. Çünkü lezzet vermelerinin yanı sıra anti-inflamatuar ve antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemimizi güçlendirme özelliklerine sahiptirler.
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