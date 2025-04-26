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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin "doğal ilacını" açıkladı: "Mide yanması sorunun kökten çözen besin"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin "doğal ilacını" açıkladı: "Mide yanması sorunun kökten çözen besin"
Alzheimer, kolon kanseri, gastrit ve kilo kontrolü gibi birçok sağlık sorununun altında yatan sebeplerden biri yanlış beslenme alışkanlıkları. Bilimsel veriler, doğal ve dengeli beslenmenin hastalıkları önleyebileceğini ortaya koyuyor. Antioksidanlar, omega-3, B12 vitamini ve probiyotikler hem sağlıklı nöronlar hem de güçlü bir sindirim sistemi için vazgeçilmez. Kan değerleri, kilo verme sürecinde belirleyici rol oynayabiliyor.
Giriş Tarihi: 26.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:01