Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin "doğal ilacını" açıkladı: "Mide yanması sorunun kökten çözen besin"

KARACİĞER YAĞLANMASI OLANLAR DİKKAT

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolon kanseri en yaygın görünen kanserler arasında yer alıyor. Özellikle değişen sağlıksız yaşam koşulları olan ev dışında trans yağ, katkı maddeli ve kızartma ağırlıklı beslenme kolon kanserine yakalanmayı kolaylaştırıyor. Ve süt ürünlerinden yetersiz beslenmenin kolon kanserini tetikleyebildiği de bilimsel araştırmalarda gösteriliyor diyebilirim. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar obezite ve bazı kan parametrelerindeki yüksekliklerin kolon kanseri gelişimini kolaylaştırdığını da bildiriyor.

