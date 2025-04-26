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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin "doğal ilacını" açıkladı: "Mide yanması sorunun kökten çözen besin"

Alzheimer, kolon kanseri, gastrit ve kilo kontrolü gibi birçok sağlık sorununun altında yatan sebeplerden biri yanlış beslenme alışkanlıkları. Bilimsel veriler, doğal ve dengeli beslenmenin hastalıkları önleyebileceğini ortaya koyuyor. Antioksidanlar, omega-3, B12 vitamini ve probiyotikler hem sağlıklı nöronlar hem de güçlü bir sindirim sistemi için vazgeçilmez. Kan değerleri, kilo verme sürecinde belirleyici rol oynayabiliyor.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 26.04.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:01
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin doğal ilacını açıkladı: Mide yanması sorunun kökten çözen besin

Alzheimer ileri yaşın nörodejeratif hastalığıdır. Beslenme ile antioksidanlar, B vitaminleri, polifenoller, omega 3 yağ asitleri, balık ve sebze yemenin her ne kadar Alzheimer hastalığı gelişme riskini azaltacağına dair epidemiyolojik veriler olsa da randomize kontrollü çalışmalarla henüz kanıtlanmış değildir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin doğal ilacını açıkladı: Mide yanması sorunun kökten çözen besin

Ancak oleik asit, polifenoller, A, B 12, C, D, E vitaminleri, omega 3 yağ asitleri, demir, iyot, çinko gibi mineraller ve amino asitleri doğal besinlerden sağlayarak nöronlardaki oksidatif stresi, nöroinflamasyonu ve apoptozisi azaltarak sağlıklı bir beyin aktivitesi sağlanabileceği literatürde gösterilmiştir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin doğal ilacını açıkladı: Mide yanması sorunun kökten çözen besin

SAĞLIKLI NÖRONLAR İÇİN YAPILACAKLAR

  • Ağır metallerden uzak durun.
  • Alüminyum içeren ürün kullanmayın.
  • Doymuş ve trans yağ içeren besinlerden arındırın.
  • Daha çok taze sebze yiyin.
  • Yeterince taze meyve yiyin.
  • E, C, folat ve B 12 vitamininden zengin besinlere beslenmenizde yer açın.
  • Aerobik egzersizleri artırın.
  • Kan demir düzeyinizin normal sınırlarda olduğunu kontrol edin.
  • Demir, bakır tencereler kullanmayın.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin doğal ilacını açıkladı: Mide yanması sorunun kökten çözen besin

SEBZE TÜKETEREK KALİTELİ YAŞLANIN

  • Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin balık, yumurta, kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller 70 yaşına kadar bireyin hayatta kalma ve sağlam fiziksel ve bilişsel işlevlere sahip olmasını sağlar.
  • Beslenmede mevsime uygun taze sebze, taze meyve, tam tahıllar, tam yağlı süt ürünleri ve yağsız kırmızı et, beyaz etler ve balıktan dengeli beslenme sağlıklı yaşlanmayı sağlar.
  • İşlenmiş etler, fazla tuz, trans yağlar, şeker yaşlanmayı hızlandıran beslenme faktörleridir.




Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez midenin doğal ilacını açıkladı: Mide yanması sorunun kökten çözen besin

KARACİĞER YAĞLANMASI OLANLAR DİKKAT
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolon kanseri en yaygın görünen kanserler arasında yer alıyor. Özellikle değişen sağlıksız yaşam koşulları olan ev dışında trans yağ, katkı maddeli ve kızartma ağırlıklı beslenme kolon kanserine yakalanmayı kolaylaştırıyor. Ve süt ürünlerinden yetersiz beslenmenin kolon kanserini tetikleyebildiği de bilimsel araştırmalarda gösteriliyor diyebilirim. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar obezite ve bazı kan parametrelerindeki yüksekliklerin kolon kanseri gelişimini kolaylaştırdığını da bildiriyor.