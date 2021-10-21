Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, vücutta oluşmaya başladığında küçük belirtiler veriyor. Yapılan araştırmalara göre, kanserin ilk belirtisini kas ağrısı, boğaz ağrısı ve halsizlik oluşturuyor. Belirtiler kanser türlerine göre farklılık gösterse de genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde sinyal veriyor. İşte kanserin adeta 'Geliyorum' dediği ilk belirtileri...
Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.
KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
İşte kanserin belirtileri…
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa