Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, vücutta oluşmaya başladığında küçük belirtiler veriyor. Yapılan araştırmalara göre, kanserin ilk belirtisini kas ağrısı, boğaz ağrısı ve halsizlik oluşturuyor. Belirtiler kanser türlerine göre farklılık gösterse de genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde sinyal veriyor. İşte kanserin adeta 'Geliyorum' dediği ilk belirtileri...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 10:26
Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Kanseri ilk gün anlamanızı sağlayacak belirtileri Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Bu belirtiler başladığı andan itibaren hemen doktora gidin ve önlem alın.

Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

KANSER OLUP OLMADIĞINIZIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser en gizli kapalı büyüyen ve çok geç olmadan fark edilemeyen ciddi bir hastalıktır. Her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası olmanın gereği yok ancak bazı değişimler var ki, bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

İşte kanserin belirtileri…

Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Uzmanlar açıkladı! Bu şekilde ortaya çıkıyor... İşte kanserin ilk belirtisi...

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

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