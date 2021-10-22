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Uzmanlar bu konuda uyardı! İşte kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Sağlıksız ve dengesiz beslenme sonucunda vücudumuzda yağlar birikerek, kiloya ve şişmanlığa neden olmaktadır. Doğru beslenme kuralları ve diyet listeleri sayesinde kişiler ideal kilosuna ulaşarak hem fiziki hem de psikolojik olarak düzen sağlamaktadır. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlar bu noktada, yaptığımız 6 önemli hatanın kilo vermeyi de zorlaştırdığını açıkladı. Peki diyet yaparken yapılan 6 büyük hata nelerdir? İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 13:37 PAYLAŞ