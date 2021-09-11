Uzun yıllar boyunca sağlıksız besin olarak düşünülmüştü! İnsülin direncini kırdığı kanıtlandı

Amerika'nın ekvatoral bölgelerinde kakao bitkisinden yetiştirilen ve çikolata yapımında kullanılan kakaonun faydaları oldukça fazla... Yüksek diyet lifi ve zengin mineral içeriğiyle, insülin direncini kıran besinlerin başında bitter çikolata geliyor.

Çikolata uzun yıllar boyunca sağlıksız bir besin olarak düşünülmüştür. Ancak son zamanlarda bitter çikolata bu düşüncelerin ortadan kalkmasını sağlayarak sağlık üzerindeki birçok olumlu etkisini kanıtlamıştır. Enerji ve şeker içeriğinin daha düşük, lif ve protein içeriğinin daha yüksek olması bitter çikolatayı diğer çikolatalardan ayıran en önemli özelliklerdendir.

Ayrıca bitter çikolatanın yararlı etkileri kakao ve şeker içeriğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kakao içeriği ne kadar fazla, şeker içeriği ne kadar az ise yararlı etkileri o kadar çok olmaktadır. Bitter çikolata, sağlığa olan yararlı etkilerini içeriğindeki kakaoda bulunan flavanollerden almaktadır.

ESKİDEN SUDA ERİTİLEREK TARÇINLA İÇİLİYORDU Kakao, Amerika'nın ekvatoral bölgelerinde kakao bitkisinden yetiştirilmekte ve çikolata yapımında kullanılmaktadır. Kakaonun tarihi çok eskilere, genellikle de milattan sonra (MS) 400 yıllara kadar dayanmaktadır. O dönemlerde kakaonun tüketimi, şimdiye kıyasla oldukça farklı olup, kakao taneleri suda eritilerek, içerisine tarçın ve biber eklenerek içecek şeklinde kullanılmaktaydı. Bu içeceği ise gücü artırıcı ve uyarıcı etkisinden dolayı tükettikleri kaynaklarda belirtilmiştir.

DEMİR, MAGNEZYUM, FOSFOR, ÇİNKO; NE ARARSAN VAR! Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata tüketiminin vücudumuz için besleyici olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bitter çikolata, yüksek diyet lifi ve zengin mineral içeriğine sahiptir. Yüzde 70-85 kakao içeren 80 gram'lık bitter çikolata tüketimi, günlük alınması gereken diyet lifinin yüzde 35'ini, demir miktarının yüzde 53'ünü, magnezyum miktarının ise yüzde 59'unu karşılamaktadır.