Vücudu baştan sona yenileyen gıdalar nelerdir? İşte mutfaktaki süper gıdalar...

Günlük hayatta tükettiğimiz gıdalar içeriğinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde vücudumuza gereken enerjiyi sağlarlar. Sağlıklı gıdalara yönelerek vücudumuzda bulunan hücrelerin yenilenmesine olanak tanırız. Mutfağımızda bulunan süper gıdalar sayesinde vücudumuz baştan sona yenileniyor. Peki eski hücreleri yok edip yerine yenisini oluşturan besinler nelerdir? İşte vücudumuzu baştan sona yenileyen süper gıdalar...

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır.

İnsan vücudunun kendini yenileme ve tamir etme kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar mucizevi bir döngüde tekrarlanır. Her ay saçlar 10.5 mm, tırnaklar 3 mm kadar uzar. Kalın bağırsak epitel hücreleri her beş günde bir kendini yeniler. Mide içinde hücreler iki-dokuz günde bir yeniden üretilir.

Bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerimiz iki-beş günde bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücrelerinde bu süre ortalama 120 günde bir olur.

Deri epiderm hücreleri 10-30 günde bir kendini yenileme ve tamir etme gücüne sahiptir. Ancak bu yenilenme için üç kurala ihtiyaç vardır. Doğru ve sağlıklı besin seçimi, kan akımını hareketlendiren düzenli fiziksel aktivite ve stresle mücadele. Üstelik mutfağınızda bulunan süper besinlerle doğru ve sağlıklı beslenebilirsiniz.