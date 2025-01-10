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Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...
Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...
Doğada bulunan her besin, aranan şifanın da kaynağı olabilir. Özellikle ödem attıran bir besinin tüm vücuttaki şişkinliği ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu biliyor muydunuz? Bununla birlikte, doktorunuza danışarak tüketmeniz çok önemlidir. Bununla birlikte, Diyetisyen Rıdvan Aslan konu hakkında bilgilendirildi.
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:36