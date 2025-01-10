Roza Galeri Roza Sağlık Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

Doğada bulunan her besin, aranan şifanın da kaynağı olabilir. Özellikle ödem attıran bir besinin tüm vücuttaki şişkinliği ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olduğunu biliyor muydunuz? Bununla birlikte, doktorunuza danışarak tüketmeniz çok önemlidir. Bununla birlikte, Diyetisyen Rıdvan Aslan konu hakkında bilgilendirildi.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:36
Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

Lif, C vitamini ve folat içeren sebze, aynı zamanda kanın pıhtılaşması ve sağlıklı kemikler için gerekli olan K vitamini için mükemmel bir kaynaktır.

Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEYEN MUHTEŞEM SEBZE

Kuşkonmazda bulunan krom, insülinin glikozu kan dolaşımından hücrelere taşıma yeteneğini artırabilecek bir mineraldir.

Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

Ayrıca kuşkonmazın başka faydaları da vardır:

TANSİYONUN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Kuşkonmaz, kalbinizi, kemiklerinizi, böbreklerinizi ve sinirlerinizi çalışır ve sağlıklı tutmak için önemli bir besin olan potasyum içerir.

Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

Bu sebzenin asparaptin adı verilen bir bileşik içerdiğini öğrenmek şaşırtıcı olabilir çünkü kan akışını iyileştirebilir ve bu da kan basıncını düşürebilir.

Vücudunuzdaki şişkinliği balon gibi söndürüyor! İşte hem ödem attıran hem tansiyon düzenleyen o mucize...

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Bu otsu bitki özellikle zengin bir glutatyon kaynağıdır ve kanserojenleri ve serbest radikalleri temizler. Lahana, avokado ve Brüksel lahanası da bunu yapar.

SON DAKİKA SON DAKİKA