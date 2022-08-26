Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...
Şişkinlik, genellikle kabızlık veya aşırı gaz gibi sorunlardan kaynaklanan yaygın bir problemdir. Buna ek olarak yediğiniz ve içtiğiniz şeyler de şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak tükettiğiniz besinler şişkinliğe yol açabileceği gibi azalmasına da yardımcı olabilir. İşte şişkinliği tamamen yok eden mucize yiyecek ve içecekler…
Giriş Tarihi: 26.08.2022 08:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:43