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Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

Şişkinlik, genellikle kabızlık veya aşırı gaz gibi sorunlardan kaynaklanan yaygın bir problemdir. Buna ek olarak yediğiniz ve içtiğiniz şeyler de şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak tükettiğiniz besinler şişkinliğe yol açabileceği gibi azalmasına da yardımcı olabilir. İşte şişkinliği tamamen yok eden mucize yiyecek ve içecekler…

Giriş Tarihi: 26.08.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:43
Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

AVOKADO

Avokado son derece besleyici olmasının yanı sıra her porsiyonunda bol miktarda C ve K vitaminlerinin yanında folat barındırmaktadır.

Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

Ek olarak vücutta su tutulmasını önlemek için sıvı dengesini düzenleyen ve sodyum seviyelerini normale çeken potasyum bakımından da zengindir.

Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

Avokadolar içerdiği lif bakımından da yüksek olduğundan kabızlığı ve şişkinliği önler, sindirim sisteminin hareketlerini destekler.

Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

SALATALIK

Salatalığın yüzde 95'i sudan oluşmaktadır.

Vücuttaki tüm şişkinliği alıyor! Bu besin sindirimi anında hızlandırıyor...

Bu nedenle şişkinliği gidermede oldukça etkili bir besindir.

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