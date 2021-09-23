Vücuttaki kirli kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! Vücudu arındıran mucize besin...

Sayısız faydası olan kudret narı, kandaki zararlı maddeleri atarak kanı temizliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık kudret narı tüketilmesi c vitamini eksikliğini gidererek hastalıklardan koruyor. Kandaki toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı, kronik hastalıklara kalkan oluyor.

Kudret narı, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

KUDRET NARI Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. Kudret narı, kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen kudret narı, ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kudret narı, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.