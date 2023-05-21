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Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...
Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...
Kanser her zaman belirti vermeyebilir. Ancak hayatımızda gerçekleşen ufak değişimler erkenden durumu fark etmemize yardımcı olabilir. Her yıl binlerce kişiye karaciğer kanseri teşhisi konmasına karşın yemekten sonra bu belirtinin farkında varmak erken teşhis ve tedavi ile hayat kurtarabilir.
Giriş Tarihi: 21.05.2023 13:06
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 13:09