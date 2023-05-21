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Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

Kanser her zaman belirti vermeyebilir. Ancak hayatımızda gerçekleşen ufak değişimler erkenden durumu fark etmemize yardımcı olabilir. Her yıl binlerce kişiye karaciğer kanseri teşhisi konmasına karşın yemekten sonra bu belirtinin farkında varmak erken teşhis ve tedavi ile hayat kurtarabilir.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 13:09
Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yemekten sonra "erken" bir işaretin ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

Kanser Hemşiresi Lisa Jacques şunları söyledi: "Karaciğer kanserinin her zaman semptomları olmaz ve ortaya çıktığında da tespit edilmesi zor olabilir."

Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

"Semptomlar varsa, karaciğer kanseri karaciğerde başlamışsa (birincil karaciğer kanseri) veya kanser vücudun başka bir yerinden karaciğere yayılmışsa (ikincil karaciğer kanseri) aynıdır."

Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

Doktor Joseph Ambani, ürkütücü hastalığın seyri sırasında bir işaretin "erken" ortaya çıkabileceğini açıkladı.

Yemekten sonra mide ağrısı kanserin habercisi! Alarm zillerinin çaldığını gösteriyor...

Dr. Ambani şunları söyledi: "Genel olarak, karaciğer kanseri ile yaşayan insanlar, karın rahatsızlığı veya mide bulantısı nedeniyle yemek için iştahlarını kaybederler veya eskisi kadar yemek yiyemezler."

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