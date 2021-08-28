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Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Şeker veya sakkaroz çoğu bitkinin bünyesinde bulunur. Fakat bünyesinde ekonomik olarak şeker elde edilebilecek kadar şeker bulunduran iki bitki vardır. Bunlar, şeker kamışı ve şeker pancarı. Dünyadaki şekerin %70 i şeker kamışından yapılır. Peki pastacılık ana maddelerinden biri olan şekeri ne kadar tanıyoruz acaba? Şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz? Pasta Şefi Didar Yanar konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 28.08.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 09:48
Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Şeker basit karbonhidrattır. Şeker kamışı ve şeker pancarında bulunduğu gibi meyve ve balda da bulunur. Bitkilerin fotosentez yapmasında rol oynayan elementtir. Böylece bitkiler güneş enerjisini gıdaya çevirirler. Sofra şekeri olarak bilinen sucrose, iki tip şeker olarak glikoz ve früktoz dan oluşur. Diper bir şeker tipi de sütte bulunan laktozdur.

Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Mereng yaparken yumurta beyazının daha iyi bir form almasını sağlayarak stabilizatör etkisi gösterir. Nem tutma (hidrasyon) özelliğinden dolayı içinde bulunduğu ürünlerin raf ömrünü uzatır. Yine buna bağlı olarak şekerli su normal sudan daha yavaş buharlaşır.

Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

ŞEKER ÇEŞİTLERİ

  • Sofra şekeri (granulated)
  • Pudra şekeri (icing sugar) %3 oranında nişasta içerir. Un halindeki şekerin nemlenip topaklanmasını önlemek için nişasta ile karıştırılır.
  • Kahverengi şeker (brown sugar) sofra şekeri ile pekmez (molases) karışımından oluşur.

Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Artık şekeri tanıdığımıza göre vücudumuza fazla aldığımızda früktoz tüketimi trigliseridlerin yükselmesine yol açarak karaciğer yağlanması tetikleyebiliyor. Ayrıca fazla şeker tüketimi sonucu kilo artışı ve bunun sonucunda obezite ile gelen insülin direnci de karaciğer yağlanmasını tetikleyebilen diğer unsuru oluşturuyor. Peki biz şeker yerine tatlandırmak için neleri kullanabiliriz?

Benim tatlılarımda şeker kullanmak istemediğim yerlerde kullandığım birçok ürün var. Bunların başında;

Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Keçiboynuzu özü: Keçiboynuzu meyvesinden üretilir. Soğuk sıkım olmasına özen gösterilmelidir. İçeriğinde insan sağlığı için gerekli olan tüm mineralleri içerir ve vitamin değeri yüksektir. Pişirilebildiği için de keklerimizde, kurabiyelerimizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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