Zararı çok büyük olan şekerin yerine hayatımıza neleri alabiliriz?

Şeker basit karbonhidrattır. Şeker kamışı ve şeker pancarında bulunduğu gibi meyve ve balda da bulunur. Bitkilerin fotosentez yapmasında rol oynayan elementtir. Böylece bitkiler güneş enerjisini gıdaya çevirirler. Sofra şekeri olarak bilinen sucrose, iki tip şeker olarak glikoz ve früktoz dan oluşur. Diper bir şeker tipi de sütte bulunan laktozdur.

Mereng yaparken yumurta beyazının daha iyi bir form almasını sağlayarak stabilizatör etkisi gösterir. Nem tutma (hidrasyon) özelliğinden dolayı içinde bulunduğu ürünlerin raf ömrünü uzatır. Yine buna bağlı olarak şekerli su normal sudan daha yavaş buharlaşır.

Artık şekeri tanıdığımıza göre vücudumuza fazla aldığımızda früktoz tüketimi trigliseridlerin yükselmesine yol açarak karaciğer yağlanması tetikleyebiliyor. Ayrıca fazla şeker tüketimi sonucu kilo artışı ve bunun sonucunda obezite ile gelen insülin direnci de karaciğer yağlanmasını tetikleyebilen diğer unsuru oluşturuyor. Peki biz şeker yerine tatlandırmak için neleri kullanabiliriz?

Benim tatlılarımda şeker kullanmak istemediğim yerlerde kullandığım birçok ürün var. Bunların başında;