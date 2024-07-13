Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner Stephanie Venn-Watson, yıllar süren yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda, hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda meydana gelen değişiklikler arasında oldukça dikkat çekici bir benzerlik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu keşfetti.





