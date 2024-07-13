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Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Bilimsel araştırmalar, son zamanlarda zararlı olduğunu düşündüğümüz bir besin grubunun aslında sandığımızdan çok daha faydalı olduğunu keşfetti. Bu bulgular, son zamanlarda elde edilen oldukça yeni verilere dayanmaktadır. Yeni kayıtlar, doymuş yağ asitlerinin yaygın olarak zararlı olduğuna dair kanıtı yerle bir ediyor. İşte zararlı sandığımız ama aslında çok faydalı olduğu ortaya çıkan o besin...

Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:12
Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Halk sağlığı araştırmacısı ve veteriner Stephanie Venn-Watson, yıllar süren yunuslar üzerinde yaptığı yıllar süren araştırmanın sonunda, hayvanların yaşa bağlı hastalık riski ile insanlarda meydana gelen değişiklikler arasında oldukça dikkat çekici bir benzerlik olduğunu ve beslenmenin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu keşfetti.


Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Bu verilerin ardından Venn-Watson kullanarak daha fazla doymuş yağ ve C15:0 içeriğinden nasıl yararlanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar yürütülüyor.

Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Otla beslenmiş besi hayvanlarından elde edilen tereyağı gibi yiyeceklerin doğru miktarda tüketilmesi, beslenme sisteminde daha fazla C15:0 için sağlık ve genel durumda iyileşme sağlar.

Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

TEREYAĞI BİR ŞİFA KAYNAĞI

Elde edilen verilere göre, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarlar C15:0 adlı bileşiğin düzeylerini artırabilir. İnsanlar için en uygun seviyeyi belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...

Uzman Diyetisyen Brigitte Zeitlin, Insider'a yaptığı açıklamada, yağlı gıdaların çeşitli gıda gruplarının sağlıklı beslenmeye katkısının şaşırtıcı olmadığını, doymuş yağın sadece korkutucu bir yağ türü olmadığını, önemli olanın yağın kaynağı olduğunu söylüyor.

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