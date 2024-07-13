Zararlı sanıyorduk meğer şifa kaynağıymış! Hastalıkları bitiren mucize...
Bilimsel araştırmalar, son zamanlarda zararlı olduğunu düşündüğümüz bir besin grubunun aslında sandığımızdan çok daha faydalı olduğunu keşfetti. Bu bulgular, son zamanlarda elde edilen oldukça yeni verilere dayanmaktadır. Yeni kayıtlar, doymuş yağ asitlerinin yaygın olarak zararlı olduğuna dair kanıtı yerle bir ediyor. İşte zararlı sandığımız ama aslında çok faydalı olduğu ortaya çıkan o besin...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:12