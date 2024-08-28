240'dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: "5 dakika daha gecikseydim..."

Binlerce öfkeli eşek arısı olduğundan şüphelendiği şeye karşı kendini savunamayan Powell, böceklerle elinden geldiğince mücadele ederek evine doğru koştu. Böcekler onu eve kadar takip etti, karısına da saldırdı ve 57 yaşındaki adamı 240'tan fazla kez sokarak onu acı içinde ve tıbbi müdahaleye muhtaç bıraktı.