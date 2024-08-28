240'dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: "5 dakika daha gecikseydim..."

Andrew Powell, 18 Ağustos'ta, her zamanki gibi tarlaları incelemek için Galler, Brecon yakınlarındaki aile evinin dışına çıktı ve kendisine doğru gelen büyük bir eşek arısı sürüsü gördü. Ardından eşek arılarının saldırısına uğrayan adam başka bir çiftçinin yuvalarına zarar verdiğinden şüpheleniyor çünkü eşek arıları doğrudan ona doğru gelip onu sokmaya başladıklarını söylüyor. Binlerce öfkeli eşek arısı olduğundan şüphelendiği şeye karşı kendini savunamayan Powell, böceklerle elinden geldiğince mücadele ederek evine doğru koştu. Böcekler onu eve kadar takip etti, karısına da saldırdı ve 57 yaşındaki adamı 240'tan fazla kez sokarak onu acı içinde ve tıbbi müdahaleye muhtaç bıraktı. 'Bana doğru koştular ve ben de olabildiğince hızlı bir şekilde eve doğru koşmaya başladım ama saniyeler içinde her yerimi soktular' diye anlatıyor Bay Powell. 'Eve doğru koştum ama o anda arkamdan kapıyı kapatmayı unuttum ve eve girdiler.' Neyse ki, adamın komşularından biri yardımına yetişti ve onu hastaneye götürdü. Burada dayanılmaz acısı için morfin ve vücudunun alerjik reaksiyonları için adrenalin verildi. Hastane personelinin ona beş dakika daha gecikmesinin onu öldürebileceğini, durumunun bu kadar ciddi olduğunu söylediği iddia ediyor. Powell, vücudu 240'tan fazla zehirli sokmayla başa çıkmaya çalışırken bilincinin gidip geldiğini hatırlıyor ve hayatını kurtardıkları için doktorlara teşekkür ediyor. Olaydan bir haftadan fazla zaman sonra, 57 yaşındaki adam yüzlerce sokmanın hala acı verdiğini, ancak artık ilaç kullanmadan ağrıyla başa çıkabildiğini iddia ediyor. Yine de tekrar saldırıya uğrama korkusuyla evinden dışarı çıkmaya cesaret edemiyor. Powell 'Acı hala korkunç boyutta' dedi. 'Her gün daha fazla batma hissediyorum. Kalçamın bir tarafında 50 tane var, göğsüme ve sırtıma çok odaklandığım için orada olduklarını fark etmedim. Başımın arkasında 20 tane, boynumda 20 tane var ve eşim her iki kolumda 80'den fazla saydı.' 'Gerçekten çok zayıf ve yorgun hissediyorum çünkü çok fazla ağrım olduğu için o zamandan beri uyuyamıyorum,' diye ekledi adam. 'Soktukları yerler kötüleşti ve morarmaya başladı.' Eşek arıları tarafından saldırıya uğrama fikri bile birçok insan için kabus gibidir ve haşere uzmanları kendinizi savunmak için sakin kalıp yavaşça uzaklaşmaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey olmadığı konusunda uyarıyor. Eşek arıları kurbanlarını birkaç kez sokabilir ve sokacaktır çünkü arılar gibi ilk saldırıdan sonra iğnelerini kaybetmezler, 'ölü taklidi' yapmazlar ve su altında saklanırsanız yeniden ortaya çıkmanızı beklerler. Bir veya iki eşek arısı sokması yalnızca kişinin alerjisi varsa tehlikeli olabilirken, 30 veya 40 sokma bir kişiyi öldürmeye yetebilir, bu yüzden Andrew Powell hayatta olduğu için kesinlikle şanslı sayılabilir.