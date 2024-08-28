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240'dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: "5 dakika daha gecikseydim..."

240'tan fazla defa eşek arıları tarafından sokulan 57 yaşındaki bir adam, adeta ölümden döndü. Son dakika hastaneye yetiştirilen adam yaşadıklarını ise şöyle anlattı…

Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:00
240’dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: 5 dakika daha gecikseydim...

Andrew Powell, 18 Ağustos'ta, her zamanki gibi tarlaları incelemek için Galler, Brecon yakınlarındaki aile evinin dışına çıktı ve kendisine doğru gelen büyük bir eşek arısı sürüsü gördü.

240’dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: 5 dakika daha gecikseydim...

Ardından eşek arılarının saldırısına uğrayan adam başka bir çiftçinin yuvalarına zarar verdiğinden şüpheleniyor çünkü eşek arıları doğrudan ona doğru gelip onu sokmaya başladıklarını söylüyor.

240’dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: 5 dakika daha gecikseydim...

Binlerce öfkeli eşek arısı olduğundan şüphelendiği şeye karşı kendini savunamayan Powell, böceklerle elinden geldiğince mücadele ederek evine doğru koştu. Böcekler onu eve kadar takip etti, karısına da saldırdı ve 57 yaşındaki adamı 240'tan fazla kez sokarak onu acı içinde ve tıbbi müdahaleye muhtaç bıraktı.

240’dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: 5 dakika daha gecikseydim...

"Bana doğru koştular ve ben de olabildiğince hızlı bir şekilde eve doğru koşmaya başladım ama saniyeler içinde her yerimi soktular" diye anlatıyor Bay Powell.

240’dan fazla eşek arısı soktu! Ölümden dönen adam anlattı: 5 dakika daha gecikseydim...

"Eve doğru koştum ama o anda arkamdan kapıyı kapatmayı unuttum ve eve girdiler."

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