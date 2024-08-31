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52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: "20'li yaşlarında gösteriyor çünkü..."

Lee Hyo Jong, Güney Kore'nin Seul kentinde 52 yaşında bir fırın ve kafe sahibi olarak, son zamanlarda genç görünümü ve sıra dışı giyim tarzı ile sosyal medyada büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 11:30
52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: 20’li yaşlarında gösteriyor çünkü...

Gangnam'daki London Bagel Museum kafenin sahibi olan Hyo Jong, yaşını öğrenen insanları adeta şaşkına çevirdi. 1973 doğumlu olduğu belirtilen Lee Hyo Jong'un yaşının öğrenilmesiyle birlikte Güney Kore'nin popüler online forumlarından The Qoo'da fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. İnsanlar onun yaşını öğrenmekte zorlandı ve nasıl bu kadar genç görünebildiğini merak etmeye başladı.

52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: 20’li yaşlarında gösteriyor çünkü...

Lee Hyo Jong'un gençlik sırrı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bazıları onun sıkı bir cilt bakım rutini olduğunu düşünürken, bazıları ise genetik faktörlerin bu genç görünümde etkili olduğunu iddia etti. Ancak, Hyo Jong'un genç görünümünün yalnızca fiziksel özellikleriyle sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Onun ince fiziği ve modaya olan ilgisi de bu genç görünümün önemli bir parçası olarak görülüyor.

52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: 20’li yaşlarında gösteriyor çünkü...

Hyo Jong, cesur ve sıradışı giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. Modaya olan tutkusu, onun sadece bir kafe sahibi olmasının ötesine geçtiğini ve bir stil ikonu olarak tanınmasını sağladı.

52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: 20’li yaşlarında gösteriyor çünkü...

Hyo Jong'un sadece London Bagel Museum'u işletmekle kalmadığı, aynı zamanda bir moda mağazasının da sahibi olduğu biliniyor. Moda mağazası dışında Seul'de iki başka kafe daha işletiyor: Café Highwaist ve Café Layered.

52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: 20’li yaşlarında gösteriyor çünkü...

Bu işletmeler, onun sadece bir iş kadını olmadığını, aynı zamanda estetik ve tasarım anlayışını işlerine yansıttığını da gösteriyor. Hyo Jong, farklı ve yenilikçi fikirleriyle iş dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş durumda.

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