52 yaşında olduğuna kimse inanmıyor! Binlerce kişi gençlik sırrının peşinde: "20'li yaşlarında gösteriyor çünkü..."

Lee Hyo Jong'un gençlik sırrı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bazıları onun sıkı bir cilt bakım rutini olduğunu düşünürken, bazıları ise genetik faktörlerin bu genç görünümde etkili olduğunu iddia etti. Ancak, Hyo Jong'un genç görünümünün yalnızca fiziksel özellikleriyle sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var. Onun ince fiziği ve modaya olan ilgisi de bu genç görünümün önemli bir parçası olarak görülüyor.