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6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: "Yeniden doğmuş gibiyim..."
6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: "Yeniden doğmuş gibiyim..."
Balıkesir Üniversite Hastanesinde yemek borusunda oluşan cepleşme nedeni ile yutma bozukluğu çeken ve yediklerini yutamamaktan dolayı özellikle son 6 aydan beri aşırı zayıflayan hasta Ali Çakırer, Genel Cerrahi Kliniğine yatırılıp ameliyat öncesi damardan beslenip ilgili kliniklerin görüşü alınarak tedavisi düzenlenerek ameliyata alındı. Balıkesir'de ilk defa gerçekleştirilen ameliyat, Prof. Dr. Murat Başbuğ ve ekibi tarafından yapıldı.
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:19