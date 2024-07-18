6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: "Yeniden doğmuş gibiyim..."

Prof. Dr. Başbuğ ve ekibi tarafından ameliyata alınan ve Balıkesir'de ilk defa yapılan ameliyat ile başarılı geçen operasyon sonrası hasta klinikte takibe altına alındı. Prof. Dr. Murat Başbuğ ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

