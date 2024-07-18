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6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: "Yeniden doğmuş gibiyim..."

Balıkesir Üniversite Hastanesinde yemek borusunda oluşan cepleşme nedeni ile yutma bozukluğu çeken ve yediklerini yutamamaktan dolayı özellikle son 6 aydan beri aşırı zayıflayan hasta Ali Çakırer, Genel Cerrahi Kliniğine yatırılıp ameliyat öncesi damardan beslenip ilgili kliniklerin görüşü alınarak tedavisi düzenlenerek ameliyata alındı. Balıkesir'de ilk defa gerçekleştirilen ameliyat, Prof. Dr. Murat Başbuğ ve ekibi tarafından yapıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:19
6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: Yeniden doğmuş gibiyim...

Balıkesir Üniversite Hastanesinde ilk defa; yutma bozukluğu nedeniyle beslenme yetersizliğinden dolayı hızla zayıflayan, yediklerini yutamayan ve akciğerlerinde aspirasyon olması nedeniyle 43 kilograma kadar düşen hasta Ali Çakırer, Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Murat Başbuğ tarafından ameliyata alındı.

6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: Yeniden doğmuş gibiyim...

Prof. Dr. Başbuğ ve ekibi tarafından ameliyata alınan ve Balıkesir'de ilk defa yapılan ameliyat ile başarılı geçen operasyon sonrası hasta klinikte takibe altına alındı. Prof. Dr. Murat Başbuğ ameliyat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: Yeniden doğmuş gibiyim...

"Hastamız Ali Çakır bize yaklaşık on beş gün önce yemek yememe, yediklerini kusma, akciğerlere su kaçması gibi şikayetlerle başvurdu. Hastamız daha önce diğer eğitim araştırma hastanesine başvurmuş."

6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: Yeniden doğmuş gibiyim...

"Yaklaşık son altı aydır özellikle yediklerini çıkarması nedeniyle yeterli beslenmeyi sağlayamaması nedeniyle yaklaşık 40 kilolara kadar düşmüştü. Hastamızın yapılan incelemede özellikle yemek borusu dediğimiz yemek borusunun arkasına büyük bir miktarda cepleşme olduğu tespit edildi."

6 aydır su içmeyen adam şoke etti! Aylar sonra ağzına ilk yudum değdi: Yeniden doğmuş gibiyim...

"Bu hastamızın özellikle yemeklerden sonra ciğerine kaçırması, su dahi içememe problemlerinin olması kendisi için gerçekten çok kötü bir durumdu. Hastanemize başvurduğunda tarafıma refere edilmişti. Hastayı yatırdık, değerlendirdik. Hastayı kliniğe yatırarak beslenmesi sağlandı."

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