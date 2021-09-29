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Ailesi tarafından istismara uğramıştı! Şimdi onu herkes tanıyor

Tüm dünyayı etkileyen ve tarihi olaylara imza atan kadınların hayatları oldukça ilgi çekici olarak görülüyor. Tarihin ilk kadın edebiyatçısı, Afrodit'in rahibelerinden biriydi. Amcası tarafından istismara uğrayarak zor bir çocukluk geçiren ve şimdi dünyada herkes tarafından bilinen televizyon sunucusu Oprah Winfrey'de o isimlerden sadece biri. İşte tarihi değiştiren 50 kadın...

Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:50 PAYLAŞ