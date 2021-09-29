Ailesi tarafından istismara uğramıştı! Şimdi onu herkes tanıyor

Tüm dünyayı etkileyen ve tarihi olaylara imza atan kadınların hayatları oldukça ilgi çekici olarak görülüyor. Tarihin ilk kadın edebiyatçısı, Afrodit'in rahibelerinden biriydi. Amcası tarafından istismara uğrayarak zor bir çocukluk geçiren ve şimdi dünyada herkes tarafından bilinen televizyon sunucusu Oprah Winfrey'de o isimlerden sadece biri. İşte tarihi değiştiren 50 kadın...
Yaşadıkları döneme damga vuran 50 güçlü kadının ve hikayeleri...
Sappho - M.Ö 570
Tarihin ilk kadın edebiyatçısı, Afrodit'in rahibelerinden biriydi. Yazdığı coşkulu ve cesur lirik şiirler nesiller boyunca yaşadı ve günümüze kadar geldi.
Cleopatra - M.Ö 69 -30
Mısır'ın son hükümranı, dönemin en güçlü iki ismi Sezar ve Marc Antony ile beraberliği sayesinde ülkesinin varlığını korumasını sağladı, güzelliği bugün bile dillerden düşmüyor.
Mecdelli Meryem M.Ö 4 - M.S 40
Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol aldı.
Boudicca M.S 1. y.y
Kocası Britanya adasının en önemli klanlarının birinin başındaydı. Kocasının ölmesi üzerine Romalılar ülkesini yıkıma doğru sürükledi. Bu yıkıma karşı duran ve tüm klanları birleştiren Boudica direnişin sembolü oldu.
Hildegard von Bingen 1098-1179
Hayatını bir manastırda inzivada geçiren rahibe şiddetli migren ağrıları yüzünden gördüğü sanrıları kağıda dökmeye başladı. Daha sonra kendini şiire verdi ve kadınlık hislerini yazıya döken ilk kişi oldu.