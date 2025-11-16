Roza
Alpler'in sırlı başkenti: Cenevre! Saklı köşeleri ve gerçek tatlarıyla mest eden o şehir...
Kasım ayında Cenevre'ye gitmek, şehri sahiden görmek demek. Cenevre'nin kasım hali işte tam da bu: Otantik, sakin, büyüleyici. Alpler'in eteğinde, bir gölün kıyısında, saatlerin ve çikolatanın başkentinde kaybolmak için daha ne bekliyorsunuz?
Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:54