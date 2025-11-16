Roza Galeri Roza Yaşam Alpler'in sırlı başkenti: Cenevre! Saklı köşeleri ve gerçek tatlarıyla mest eden o şehir...

Kasım ayında Cenevre'ye gitmek, şehri sahiden görmek demek. Cenevre'nin kasım hali işte tam da bu: Otantik, sakin, büyüleyici. Alpler'in eteğinde, bir gölün kıyısında, saatlerin ve çikolatanın başkentinde kaybolmak için daha ne bekliyorsunuz?

FUNDA KARAYEL
Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:54
Düşünsenize, bir şehir var: Bir tarafında kartpostallardan fırlamış gibi görünen kristal berraklığında gölleri, diğer tarafında kar kaplı Alpler, ortasında ise yüzyıllık saatler ve çikolata kokulu sokaklar. Cenevre tam da böyle bir yer. Ama asıl sihir, herkesin yazın akın ettiği bu şehre kasım ayında gittiğinizde başlıyor. Kasım ayında Cenevre, turist kalabalıklarını üzerinden atıp rahatlayan, derin bir nefes alan bir şehir gibi. Yerel halk sokaklara geri dönüyor, kafeler turistik menüleri bir kenara bırakıp gerçek lezzetlere odaklanıyor.

İşte bu dönemde şehrin gerçek karakterini görüyorsunuz. Lac Léman kıyısında yürürken, mevsimin getirdiği o hafif melankolik hava sizi sarıyor. Jet d'Eau her zamanki gibi gökyüzüne 140 metre yükseliyor ama bu sefer onu seyredenler daha çok yerli İsviçreliler. Sonra fondue eşliğinde ısınıyorlar, Mont Blanc manzarasına bakarak. Fondue ritüeli, İsviçrelilerin kışa nasıl merhaba dediklerini gösteriyor.

SAKLI KÖŞELER VE GERÇEK TATLAR
Carouge semti, Cenevre'nin İtalyan ruhlu komşusu. Sardinya tarzı mimarisi, renkli binaları, butik atölyeleriyle adeta şehrin içinde bir başka dünya. Buraya gelince, dev bankalar ve lüks saatçiler dünyasından çıkıp, sanatçıların ve zanaatkarların dünyasına giriyorsunuz. Küçük bistrolarda oturup vitrinlerdeki el yapımı ürünlere bakmak... Kasım'ın soğuk havasında bu sıcaklık bir başka güzel.

Bains des Paquis
Göl kenarında Fondue ritüeli
Kasım soğuğunda Cenevre'nin en yerel deneyimi: Bains des Paquis'te sauna yapıp, göle atlayıp, sonra sıcacık fondue yemek. Yerli halkın en sevdiği buluşma noktası. Giriş ücretsiz, sadece fondue için ödeme yaparsınız. Kış aylarında sauna ve Türk hamamı da mevcut. Mont Blanc ve Jet d'Eau manzarası eşliğinde otantik bir İsviçre anı.

Plainpalais bit pazarı
Her çarşamba ve cumartesi, ayın ilk pazar günü. Antika, vintage kıyafetler, organik yiyecekler, yerel ürünler. Cenevre'nin yerel yaşamına dair gerçek bir kesit. Benim gibi vintage seviyorsanız burayı mutlaka görmelisiniz.

Patek Philippe Müzesi
Saat tutkunları için cennet. Yüzyıllık İsviçre hassasiyeti ve sanat. Koleksiyon muhteşem, hikayeler büyüleyici.

Cern
Bilimin kalbi
Higgs bozonunun keşfedildiği Large Hadron Collider. Globe of Science and Innovation ücretsiz ama rehberli turlar için önceden rezervasyon şart (ayın 20'sinde bir sonraki ay için açılıyor). Bilimle uğraşmayan biri olsanız bile etkileyici.

Eski şehir (Vieille Ville) kaybolma sanatı
Orta çağ sokakları, Place du Bourg-de-Four meydanı, St-Pierre Katedrali'nin kulesine çıkış. Kasımda turist kalabalığı azalır, şehir yerli halkın temposuna döner. Parc des Bastions'ta devasa satranç tahtaları ve Reformation Duvarı görülmeli. Özellikle Geneva Lux Festival zamanına denk gelirseniz (kasım ayında), şehir ışık enstalasyonlarıyla büyülü bir atmosfere bürünür.

La Bonbonniere
Çikolata atölyesi
Yüzyıllık çikolata fabrikasında özel atölye deneyimi. Kendi çikolatanızı yapıyorsunuz, temperaj teknikleri öğreniyorsunuz.

Gruyeres'i mutlaka ziyaret edin
Cenevre'den trenle iki saat, masal gibi orta çağ kasabası. Ünlü Gruyere peynirinin yapım sürecini izlemeden, Gruyères Kalesini görmeden dönmeyin.

Mont Saleve
Cenevre'nin balkonu
Şehrin hemen dışında, teleferikle çıkılan dağ. Cenevre, göl ve Alpler'in panoramik manzarası. Kasım ayında paraşüt, tırmanış, kış sporları başlıyor.

Annecy gezisi
Cenevre'den 45 dakika. "Alplerin Venedik'i" denilen orta çağ kasabası. Kristal berraklığında kanallar, renkli binalar... Kasım ayında turist kalabalığı az, romantik ve sakin. Günübirlik tur veya kendiniz trenle gidebilirsiniz.