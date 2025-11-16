Alpler’in sırlı başkenti: Cenevre! Saklı köşeleri ve gerçek tatlarıyla mest eden o şehir...

Düşünsenize, bir şehir var: Bir tarafında kartpostallardan fırlamış gibi görünen kristal berraklığında gölleri, diğer tarafında kar kaplı Alpler, ortasında ise yüzyıllık saatler ve çikolata kokulu sokaklar. Cenevre tam da böyle bir yer. Ama asıl sihir, herkesin yazın akın ettiği bu şehre kasım ayında gittiğinizde başlıyor. Kasım ayında Cenevre, turist kalabalıklarını üzerinden atıp rahatlayan, derin bir nefes alan bir şehir gibi. Yerel halk sokaklara geri dönüyor, kafeler turistik menüleri bir kenara bırakıp gerçek lezzetlere odaklanıyor.