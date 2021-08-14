Ama senin aşın yok!

Aşı karşıtları protesto gösterileri yapadursun kimi ülkeler aşı olmayanları sosyal hayattan uzak tutmaya kararlı. Türkiye'de de önlemler yolda...

Yazın sonuna geliyoruz. Artık kapalı alanlara geçeceğiz. Sinemaya, konsere, restoranlara gidecek, müze, galeri gezecek, fitness salonlarında form tutacağız. Bu da demektir ki daha fazla birlikte vakit geçireceğiz, birbirimizle daha fazla temas edeceğiz. Elbette bu Covid-19 virüsünün yayılma hızını da artıracak bir durum. Bu yüzden kimi ülkeler şimdiden aşı olmayanları sosyal hayattan uzak tutacak, onları bir anlamda marjinal hale getirecek önlemleri almaya başladı. Türkiye'de de yeni uygulamalar kapıda...



Önce üzerinde çok tartışılan iki bireysel çıkıştan bahsedelim. Friends dizisinin sevilen oyuncusu Jennifer Aniston, geçen günlerde aşı olmayı reddeden arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini söyledi. Nedenini de başkalarının hayatını riske atmak istememesi olarak açıkladı: "Eğer aşı olmayı reddeden arkadaşlarımda varyant varsa bana geçirebilirler. Aşılı olduğum için hastalığı hafif atlatabilirim hatta hastaneye bile gitmem gerekmeyebilir. Ama aşı olmamış birine bulaştırmayacağımın garantisi yok."

Amerikalı rock grubu The Offspring ise aşı olmayı reddeden davulcuları Pete Parada'yı gruptan çıkardı. Grupla turneye çıkmasına da izin verilmedi. Parada yaptığı açıklamada sağlık durumundan dolayı doktorunun kendisine aşı olmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi. 2007'den beri bir parçası olduğu grubun üyelerine aldıkları karardan dolayı kırgın olmadığını söyledi.

İKİ GÜNDE BİR TEST Görünen o ki aşı olmayanların hayatı önümüzdeki günlerde daha da zorlaşacak, Bu konudaki önlemler konusunda öncülüğü Fransa yapıyor. Fransa'da bu hafta restoranlar ister dışarıda ister içeride olsun, yemek yemeye gelenlerden Covid-19'a karşı aşı olduklarına dair aşı kartı istemeye başladı.