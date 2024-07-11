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"Anne olamazsın" demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: "Mucizesinin ardındaki gerçek..."
"Anne olamazsın" demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: "Mucizesinin ardındaki gerçek..."
Kayserinde gittiği sağlık merkezlerinde yumurta sayısındaki azalmadan dolayı ikinci çocuğunun doğal yolla olmasının çok zor olduğu ve tüp bebek tedavisine yönelmesi söylenen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü doğru tedavi sonucunda doğal yolla 2. çocuğuna gebe kaldı.
Giriş Tarihi: 11.07.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:12