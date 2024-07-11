"Anne olamazsın" demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: "Mucizesinin ardındaki gerçek..."

"Tetkikler sonucunda ameliyat oldum ve tüpümün biri alındı ve enfeksiyon temizlendi. 1 ay sonra da normal yolla gebe kaldım. Çok heyecanlıydım ve çok duygulandım. Güzel bir süreçti. Normalde burada tedaviye başlayacaktık ama normal yolla oldu. Şu an 16 haftalık hamileyim. Benim 2. bebeğim olacak, ilki 5 buçuk yaşında. Aslında şöyle, ben bir düşük geçirdim, daha sonrasında bir dış gebelik geçirdim. Tüpümde tıkanma olduğunu bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim böyle bir şey olduğunu. Burayı çok beğendim. Doktorların ilgisi alakası gayet iyiydi. Bu konuda bana çok destek oldular. Doğru tedavi ve doğru teşhis ile hamile kaldım" dedi.

