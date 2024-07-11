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"Anne olamazsın" demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: "Mucizesinin ardındaki gerçek..."

Kayserinde gittiği sağlık merkezlerinde yumurta sayısındaki azalmadan dolayı ikinci çocuğunun doğal yolla olmasının çok zor olduğu ve tüp bebek tedavisine yönelmesi söylenen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü doğru tedavi sonucunda doğal yolla 2. çocuğuna gebe kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:12
Anne olamazsın demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: Mucizesinin ardındaki gerçek...

Kayseri'de yaşayan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki S.D., ikinci kez anne olmak istedi. Fakat gittiği hastanelerde doğal yolla hamile kalmasının çok zor olduğu ve tüp bebek tedavisine yönelmesi gerektiği söylendi. En sonunda Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 35 yaşındaki S.D.'ye, doktorlar tarafından tüp bebek yönteminden önce tetkikler yapıldı.

Anne olamazsın demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: Mucizesinin ardındaki gerçek...

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünitesi'nde yapılan tetkiklerde daha önce düşük ve dış gebelik geçiren kadının rahim tüplerinden birinde tıkanma ve iltihaplanma olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile tıkalı tüpü alınan ve iltihapları temizlenen S.D., doğru tedavi yöntemi sayesinde tüp bebek ile değil doğal yolla kısa sürede ikinci çocuğuna gebe kaldı.

Anne olamazsın demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: Mucizesinin ardındaki gerçek...

"DOĞRU TEDAVİ VE TEŞHİS İLE GEBE KALDIM"
Doğru tedavi ve teşhis ile gebe kaldığını söyleyen S.D., "Buraya gelmeden önce dış merkezlerde birçok doktora gittim. Azalmış yumurta rezervimden ve yaş faktörümden dolayı normal yolla gebe kalamayacağımı ve zor olduğunu söylediler. Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldim. Burada yapılan kontroller ve müdahaleler sonucunda aslında rahim tüplerimin birinde tıkanma ve iltihaplanma olduğu, tüp bebek de olsa tutunmayacağı ile bir an önce tedavi uygulanması gerektiği söylendi."

Anne olamazsın demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: Mucizesinin ardındaki gerçek...

"Tetkikler sonucunda ameliyat oldum ve tüpümün biri alındı ve enfeksiyon temizlendi. 1 ay sonra da normal yolla gebe kaldım. Çok heyecanlıydım ve çok duygulandım. Güzel bir süreçti. Normalde burada tedaviye başlayacaktık ama normal yolla oldu. Şu an 16 haftalık hamileyim. Benim 2. bebeğim olacak, ilki 5 buçuk yaşında. Aslında şöyle, ben bir düşük geçirdim, daha sonrasında bir dış gebelik geçirdim. Tüpümde tıkanma olduğunu bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim böyle bir şey olduğunu. Burayı çok beğendim. Doktorların ilgisi alakası gayet iyiydi. Bu konuda bana çok destek oldular. Doğru tedavi ve doğru teşhis ile hamile kaldım" dedi.

Anne olamazsın demişlerdi! Doğal yolla 2. kez anne oldu: Mucizesinin ardındaki gerçek...

Kullandıkları ünitenin son teknoloji ve teçhizatla donatıldığını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Doktoru Doç. Dr. İlknur Çöl Madendağ, "Merkezimiz tüp bebek ünitesi ve infertilite polikliniklerimizden oluşmaktadır ve yaklaşık 8 ay önce aktif olarak hizmet vermeye başladık. Ünitemiz son teknoloji teçhizatla donatılmış, bölgemizin en gelişmiş merkezlerinden biridir. Açıldığımız günden itibaren Kayseri ve civarı, bölgemizin çevre illerinden çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan çiftlerimize hizmet vermekteyiz."

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