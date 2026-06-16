Antarktika buzullarının altında kıta büyüklüğünde yapı ortaya çıktı!

2 BİN KİLOMETRELİK YAPI BUZULLARIN HAREKETİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Keşfedilen havza sistemi, şekil olarak elde tutulan bir yelpazeye benzetiliyor. Araştırmacılara göre havzalar, merkezi bir noktadan başlayarak dışarıya doğru açılıyor ve yaklaşık olarak 2 bin kilometrelik bir kıyı hattı boyunca uzanıyor.