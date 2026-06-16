Antarktika buzullarının altında kıta büyüklüğünde yapı ortaya çıktı!

Araştırmacılar, onlarca yıl boyunca toplanan sismik veriler, radar ölçümleri ve buzul altı topografya kayıtlarını bir araya getirdi ve Antarktika'nın altında gizlenen yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre, Doğu Antarktika'nın altında, merkezden dışa doğru yayılan yelpaze biçimli büyük bir havza ağı bulunduğu ortaya çıktı. Havzalar, Güney Kutbu'na yakın bir rotadan başlayıp kıtanın farklı yönlerine doğru uzanıyor. Daha önce Wilkes ve Aurora gibi büyük Antarktika havzaları biliniyordu. Yeni çalışma ise söz konusu yapıların daha büyük ve bağlantılı bir sistemin parçaları olabileceğini gösterdi. 2 BİN KİLOMETRELİK YAPI BUZULLARIN HAREKETİNİ ETKİLEYEBİLİR Mİ? Keşfedilen havza sistemi, şekil olarak elde tutulan bir yelpazeye benzetiliyor. Araştırmacılara göre havzalar, merkezi bir noktadan başlayarak dışarıya doğru açılıyor ve yaklaşık olarak 2 bin kilometrelik bir kıyı hattı boyunca uzanıyor. Yapı, ölçeği nedeniyle, yerel bir çöküntüden çok yarı kıtasal büyüklükte jeolojik bir oluşum olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, sistemin Dünya kabuğunun dönerek gerilmesiyle oluşmuş olabileceğini düşünüyor. Jeolojik geçmişi milyonlarca yıl öncesine uzanan söz konusu bu oluşum, Antarktika'nın bugünkü görünümünden çok daha eski tektonik hareketlerin izlerini yaşıyor olabilir. Buz tabakalarının nasıl hareket ettiğini ve ilerleyen yıllarda nasıl davranabileceğini anlamak için kıtanın altında zemin yapısı oldukça önemli bir rol oynuyor. Yapılan keşif, Antarktika'nın jeolojik geçmişinin yanında iklim değişikliği sürecinde buzulların geleceğini tahmin etmek açısından da dikkat çekiyor.