Arabadaki kötü kokuların kökünü kazıyor! Yalnızca 2 kaşık yetiyor… Üstelik hem pratik hem de doğal

KÖTÜ KOKULARA PRATİKLİĞİYLE ETKİ EDİYOR

Kimyasal oda spreylerinin ve koku gidericilerin aksine doğal bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkan karbonat, kimyasal içermediği için diğer ürünlere nazaran daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.