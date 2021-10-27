Aşk için her şeyden vazgeçti! Japon Prenses Mako; Kraliyet Ailesi’ni ve 1 milyon Sterlin’i reddetti

Japonya Prensesi Mako, kamuoyunu keskin bir şekilde ikiye bölen bir hareketle, kraliyetten veya soylu olmayan erkek arkadaşıyla evlenmek için kraliyet unvanından vazgeçti. Veliaht Prens Fumihito'nun en büyük kızı ve hüküm süren İmparator Naruhito'nun yeğeni olan 30 yaşındaki Mako, sekiz yıllık bir nişanın ardından Salı günü Tokyo'da üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Kei Komuro ile evlendi.

Japonya'nın katı veraset yasaları, kadınların tahta çıkmalarını yasaklıyor ve onları sıradan insanlarla evlenirse unvanlarından vazgeçmeye zorluyor.

Protestolarla karşılanan sade düğün töreni, geleneksel olarak bir resepsiyon ve ziyafet içeren diğer Japon kraliyet düğünlerinin görkemi ve şatafatı olmadan, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

Mako'nun düğünü; çok sade bir şekilde tasarlanmıştı. Basitçe bir demet beyaz çiçekli mavi bir frak giymiş olan prenses, salı günü erken saatlerde Akasaka Malikanesi'ndeki evlerinin önünde selam vererek, kız kardeşi Prenses ile kucaklaşmadan önce ebeveynleri, Veliaht Prens Akishino ve annesi Veliaht Prenses Kiko'ya veda etti.

Daha sonra, Komuro ile bir evlilik dairesinde, kameralardan ve halktan uzakta evlenmek için ailesini ardında bırakarak evlenmeye gitti. Daha sonra yeni evliler, parasını ödedikleri, bir otel etkinlik odasında bir basın toplantısı düzenlediler ve sendikalarının neden olduğu sıkıntılardan dolayı özür dilediler.